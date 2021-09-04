Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Beşiktaş'ın yıldızı Cyle Larin dünya yıldızlarını geride bıraktı! Ronaldo, Lukaku ve Lewandowski...
Giriş Tarihi: 4.9.2021 21:39 Son Güncelleme: 4.9.2021 21:55

Son dakika: Beşiktaş'ın yıldızı Cyle Larin dünya yıldızlarını geride bıraktı! Ronaldo, Lukaku ve Lewandowski...

Son dakika: Beşiktaş’ın yıldızı Cyle Larin dünya yıldızlarını geride bıraktı! Ronaldo, Lukaku ve Lewandowski...

Beşiktaş'ın Kanadalı yıldızı Cyle Larin, 2021'deki milli takım performansıyla dünya yıldızlarını geride bıraktı. 26 yaşındaki golcü, 2021'de Kanada Milli Takımı'yla sergilediği harika performansıyla şu ana kadar milli takım formasıyla en çok gol atan oyuncu konumunda.

Beşiktaş'ın geçen sezon yaşadığı çifte şampiyonluğun baş aktörlerinden olan Kanadalı golcü Cyle Larin, 2021'deki milli takım performansıyla dünya yıldızlarını geride bırakarak zirveye yerleşti.

26 yaşındaki golcü, 2021'de Kanada Milli Takımı'yla çıktığı 10 maçta 11 gol atarak şu ana kadar milli takım formasıyla en çok gol atan oyuncu konumunda.

DÜNYA YILDIZLARINI GERİDE BIRAKTI!

Larin, bu müthiş performansıyla milli takımlarda en çok gol atan dünya yıldızlarını da geride bıraktı.

RONALDO, LUKAKU VE LEWANDOWSKI

Kanadalı yıldız, 2021'de 9 gol atan Cristiano Ronaldo ve Romelu Lukaku ile 7 gol atan Robert Lewandowski'den daha çok gol atmayı başardı.

40 MAÇ, 18 GOL

2014'ten beri Kanada Milli Takımı forması giyen Larin, 40 maçta 18 gol kaydetti.

ŞAMPİYON BEŞİKTAŞ'IN EN GOLCÜSÜ!

Cyle Larin, ayrıca geçen sezon hem Süper Lig hem de Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu olan Beşiktaş'ın da en golcü futbolcusu olmuştu.

Larin, geçen sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 45 maçta 23 gol atıp 6 da asist yaptı.

Bu sezona da golle başlayan Larin, Beşiktaş'ın ligin ilk haftasında 3-0 kazandığı Çaykur Rizespor maçında 1 gol attı.

Kanadalı yıldızın Beşiktaş ile sözleşmesi bu sezonun sonunda bitecek. Siyah-beyazlılar, Larin ile yeni sözleşme konusunda görüşmelerini sürdürüyor.

Cyle Larin'i, başta İngiltere Premier Lig'den olmak üzere Avrupa'dan bazı takımların transfer etmek istediği konuşuluyor.

2018'in ocak ayında MLS ekiplerinden Orlando'dan transfer edilen Cyle Larin, Beşiktaş formasıyla toplamda çıktığı 74 maçta 32 gol attı ve 8 asist yaptı.

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Son dakika: Beşiktaş'ın yıldızı Cyle Larin dünya yıldızlarını geride bıraktı! Ronaldo, Lukaku ve Lewandowski...
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