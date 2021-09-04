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Giriş Tarihi: 4.9.2021

Ümit Milliler Belçıka’ya farklı kaybetti

Ümit Milliler Belçıka’ya farklı kaybetti
2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri I Grubu'nun ilk maçında Ümit Milli Futbol Takımımız, evinde Belçika'ya 3-0 boyun eğdi. A Spor'un naklen yayınladığı karşılaşmada Ay-Yıldızlılar, Ali Akman ve Gökdeniz Bayrakdar ile pozisyonlara girdi ancak 31'de Openda, dar açı olmasına rağmen Ersin'i mağlup etti: 0-1. Daha sonra da 81'de yine aynı isim sahneye çıktı: 0-2. Tolunay Kafkas'ın takımı, farkı indirmeye gayret etse de Belçika, 90'da Yobe ile skoru tayin etti. Böylece Ay-Yıldızlılarımız, Belçika yenilgisiyle grubuna kötü bir başlangıç yaptı. Milliler'de Furkan Bayır uzatmada kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

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Ümit Milliler Belçıka’ya farklı kaybetti
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