Ümit Milliler Belçıka’ya farklı kaybetti

2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri I Grubu
'nun ilk maçında Ümit Milli Futbol Takımımız
, evinde Belçika'ya 3-0 boyun eğdi
. A Spor'un naklen yayınladığı karşılaşmada Ay-Yıldızlılar, Ali Akman
ve Gökdeniz Bayrakdar
ile pozisyonlara girdi ancak 31'de Openda, dar açı olmasına rağmen Ersin'i mağlup etti: 0-1. Daha sonra da 81'de yine aynı isim sahneye çıktı: 0-2. Tolunay Kafkas'ın takımı, farkı indirmeye gayret etse de Belçika, 90'da Yobe ile skoru tayin etti. Böylece Ay-Yıldızlılarımız, Belçika yenilgisiyle grubuna kötü bir başlangıç yaptı.
Milliler'de Furkan Bayır
uzatmada kırmızı kartla oyun dışı kaldı.