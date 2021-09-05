Efsaneler Fatih Terim’in doğum gününü kutladı! Mourinho, Mancini, Tuchel, Simeone, Gattuso...

JOSE MOURINHO: 48. YAŞ GÜNÜNÜ KUTLAYABİLMEK HARİKA

"Sevgili dostum Fatih, tebrikler! O muhteşem ailenle doğum gününün keyfini çıkar. Senin 48. yaş gününü mutlu bir şekilde kutlayabilmek harika. 48 diyorum çünkü senin 68 olduğuna kimse inanmaz. Sana mutlulukların en fazlasını diliyorum. Ve mutlu olmak için ihtiyacın olan şey de futbol. O yüzden ne kadar büyük olduğunu göstermeye devam et. Biliyorsun Roma'da büyük bir hayranın ve taraftarın var."