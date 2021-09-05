Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Galatasaray'a transferde kötü haber! Benfica'dan Gedson Fernades kararı...
Giriş Tarihi: 5.9.2021 19:32 Son Güncelleme: 5.9.2021 19:43

Son dakika: Galatasaray'a transferde kötü haber! Benfica'dan Gedson Fernades kararı...

Son dakika: Galatasaray’a transferde kötü haber! Benfica’dan Gedson Fernades kararı...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Galatasaray'ın geçen sezonun devre arasında Portekiz ekibi Benfica'dan kiraladığı Gedson Fernandes için sıcak bir gelişme yaşanadı. Sarı-kırmızılıların yanı sıra Türkiye'den bir dönem Beşiktaş'ın da transfer etmek istediği Portekizli yıldız için kulübü Benfica kararını verdi.

Son dakika haberi... Galatasaray'ın yeniden kadrosuna katmak istediği Gedson Fernades transferinde sıcak bir gelişme yaşandı. Transferin son günlerine girilirken Sarı-kırmızılıların yeniden kadrosuna katmak istediği Portekizli yıldız için kulübü Benfica kararını verdi.

Türkiye'de transferin bitimine çok az bir süre kala Galatasaray, geçen sezonun devre arasında Benfica'dan kiraladığı Gedson Fernandes'i yeniden transfer etmek istiyor.

Sarı-kırmızılıların uzun süredir transferi için uğraştığı 22 yaşındaki orta saha oyuncusu için daha önce Beşiktaş'ın da bir ilgisi olmuştu.

Siyah-beyazlılar, Barcelona'dan Boşnak yıldız Miralem Pjanic'i transfer ettikten sonra Gedson Fernandes transferinden vazgeçti.

Galatasaray'ın son güne kadar kadrosuna katmak istediği eski oyuncu için Benfica cephesine sıcak bir gelişme yaşandı.

İtalyan Gazeteci Fabrizio Romano'nun aktardığı bilgiye göre, Benfica, Gedson Fernandes için en az 15 milyon euro bonsevis bedeli talep ediyor.

Ayrıca Portekiz ekibinin oyuncusunu kiralık olarak vemeye sıcak bakmadığı ve bu sezon takımda kalmasını istedikleri belirtildi.

Daha önce geçici olarak Benfica'nın başkanlığına gelen Portekizli efsane isim Rui Costa'nın Fatih Terim ile arasında İtalya yıllarından yakın bağları olduğu biliniyor.

Ancak Galatasaray'ın Gedson Fernandes transferinde henüz somut bir adımı olmadı.

Galatasaray'a geçen sezonun devre arasında transfer olan 22 yaşındaki orta saha, çıktığı 18 maçta 1 gol attı ve 3 asist kaydetti.

EN ÇOK OKUNANLAR

Ünlü şarkıcı Kibariye'den yıllar sonra gelen Seda Sayan itirafı: Kazandığım paradan, kalacağım eve kadar...
SON DAKİKA: Şenol Güneş'e sert sözler! "Şenol Güneş daha iyi hocalar olduğunu..."
KYK yurt başvurusu için başvuru ekranı açıldı mı? 2021-2022 eğitim öğretim yılı KYK yurt başvuruları ne zaman yapılacak, şartları ve ücretleri nedir?
Son dakika: Erman Toroğlu'ndan Cebelitarık maçı sonrası Şenol Güneş'e sert sözler! "İşkence çektim..."
Olayların kadını bu kez hamile
Altın fiyatları alım fırsatı mı veriyor? İslam Memiş’ten son dakika altın yorumu
Bursluluk sınav soruları - cevapları ile soru kitapçığı ne zaman yayımlanacak? İOKBS Bursluluk sınavı soruları ve cevapları 2021!
Son dakika: Galatasaray sil baştan! Transferde yıllar sonra bir ilk... 40 milyon euro...
Son dakika | MEB yeni sistemi kurdu: Yüz yüze eğitim için destek olacak
Son dakika | Tekirdağ'daki kazada 6 kişi hayatını kaybetmişti! İfadesi alınamadı
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Galatasaray'a transferde kötü haber! Benfica'dan Gedson Fernades kararı...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA