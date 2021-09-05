Son dakika: Galatasaray’a transferde kötü haber! Benfica’dan Gedson Fernades kararı...

Son dakika haberi... Galatasaray'ın yeniden kadrosuna katmak istediği Gedson Fernades transferinde sıcak bir gelişme yaşandı. Transferin son günlerine girilirken Sarı-kırmızılıların yeniden kadrosuna katmak istediği Portekizli yıldız için kulübü Benfica kararını verdi.
Türkiye'de transferin bitimine çok az bir süre kala Galatasaray, geçen sezonun devre arasında Benfica'dan kiraladığı Gedson Fernandes'i yeniden transfer etmek istiyor.
Sarı-kırmızılıların uzun süredir transferi için uğraştığı 22 yaşındaki orta saha oyuncusu için daha önce Beşiktaş'ın da bir ilgisi olmuştu.
Siyah-beyazlılar, Barcelona'dan Boşnak yıldız Miralem Pjanic'i transfer ettikten sonra Gedson Fernandes transferinden vazgeçti.
Galatasaray'ın son güne kadar kadrosuna katmak istediği eski oyuncu için Benfica cephesine sıcak bir gelişme yaşandı.
İtalyan Gazeteci Fabrizio Romano'nun aktardığı bilgiye göre, Benfica, Gedson Fernandes için en az 15 milyon euro bonsevis bedeli talep ediyor.
Ayrıca Portekiz ekibinin oyuncusunu kiralık olarak vemeye sıcak bakmadığı ve bu sezon takımda kalmasını istedikleri belirtildi.
Daha önce geçici olarak Benfica'nın başkanlığına gelen Portekizli efsane isim Rui Costa'nın Fatih Terim ile arasında İtalya yıllarından yakın bağları olduğu biliniyor.
Ancak Galatasaray'ın Gedson Fernandes transferinde henüz somut bir adımı olmadı.
Galatasaray'a geçen sezonun devre arasında transfer olan 22 yaşındaki orta saha, çıktığı 18 maçta 1 gol attı ve 3 asist kaydetti.