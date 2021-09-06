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Giriş Tarihi: 6.9.2021 11:01 Son Güncelleme: 6.9.2021 11:12

Son dakika: Galatasaray'a ayrı Beşiktaş'a ayrı tarife! Elneny için William D'avila devreye girince...

SABAH.COM.TR SPOR
Son dakika: Galatasaray’a ayrı Beşiktaş’a ayrı tarife! Elneny için William D’avila devreye girince...

Son dakika Galatasaray haberleri... Arsenal'in Mısırlı orta sahası Mohamed Elneny ile transfer görüşmesi yapan Galatasaray yönetimi, araya giren menajerlerin farklı tarifeleri yüzünden transferden vazgeçti. Mohamed Elneny'nin Beşiktaş'tan istediği ücret ile Galatasaray'dan istediği ücret arasında fark olduğu ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Galatasaray'dan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Bu sezon kadrosuna Nelsson, Cicaldau, Morutan, Boey, Van Aanholt gibi kaliteli yabancı isimleri katan Galatasaray, daha önce Beşiktaş forması giyen Mohamed Elneny ile transfer görüşmesi yapmıştı.

UEFA'ya listenin verileceği son gün transferi yetiştirmek isteyen Galatasaray, Elneny'den vazgeçmişti. Bu transferin gerçekleşmeme sebebi ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA: GALATASARAY'A AYRI BEŞİKTAŞ'A AYRI TARİFE!

Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde Lazio, Marsilya ve Lokomotiv Moskova ile aynı grupta yer alan Galatasaray, kadrosunu güçlendirmek için Elneny ile görüşmüştü.

Mohamed Elneny'nin transferi konusunda Beşiktaş da istekliydi. Elneny'nin kendi menajeri Beşiktaş'tan 1.7 milyon € talep etti.

William D'avila'nın devreye girmesiyle Elneny, Galatasaray'dan 2.5 milyon Euro ve dört senelik sözleşme istedi.

BAŞKAN BURAK ELMAS KARŞI ÇIKTI!

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Mohamed Elneny transferinin bu maliyetlerde bitmesini istemedi. Başkan Elmas, '4 sene boyunca böyle bir kontratı kulübe bağlamam' diyerek transferi veto etti.

Beşiktaş da Elneny'den vazgeçerek Barcelona'nın Boşnak orta sahası Miralep Pjanic'i kiraladı. Galatasaray, diğer alternatiflere yöneldi.

UEFA listesini teslim eden Galatasaray, yapacağı 6 numara transferini Avrupa Ligi grup maçlarında oynatamayacak.

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Son dakika: Galatasaray'a ayrı Beşiktaş'a ayrı tarife! Elneny için William D'avila devreye girince...
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