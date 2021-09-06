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Giriş Tarihi: 6.9.2021

Tarihi skandal!

Tarihi skandal!

Brezilya-Arjantin maçında Tangocu 4 oyuncuyu karantinaya alıp sınır dışı etmek isteyen Brezilya Sağlık Kurulu yetkilileri sahaya girdi. Ortalık karışırken, karşılaşma askıya alındı

2022 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde Brezilya ile Arjantin karşılaşmasında yeşil sahalarda tarihe geçecek bir olay meydana geldi. Brezilya Sağlık Kurulu yetkilileri, sahaya girip Tangocular'ın 4 oyuncusunu karantinaya alıp, sınır dışı etmek istedi. İşte maçta yaşananlar: Karşılaşmanın 6. dakikasında birden sahaya giren Brezilya Sağlık Kurulu yetkilileri, Arjantin Milli Takımı'nın İngiltere Premier Lig'de forma giyen futbolcuları Emiliano Martinez (Aston Villa), Giovani Lo Celso (Tottenham), Cristian Romero (Tottenham) ve Emiliano Buendia'yı (Aston Villa) Koronavirüs tedbirleri kapsamında sınır dışı etmek istedi. Bu duruma karşı çıkan Arjantinliler, maçı yarıda bırakıp hakemle birlikte soyunma odasının yolunu tuttu.

ŞİMDİ GÖZLER FIFA'DA
4 oyuncudan Martinez, Romero ve Lo Celso ilk 11'de, Buendia ise kulübedeydi. Tangocular'ın sahaya çıkmaması sonucu CONMEBOL (Güney Amerika Futbol Konfederasyonu), karar merciinin FIFA olduğunu hatırlatarak maçın askıya alındığını ve hakem ile gözlemcilerin maç hakkındaki raporunu FIFA Disiplin Komitesi'ne ileteceğini açıkladı. Yetkililer, maç öncesinde de karantinada kalmayan bu futbolcuların oynamamasını ve sınır dışı edilmesini istemiş ancak CONMEBOL'ün izniyle sahaya çıkılmıştı.

MESSİ: 3 GÜNDÜR BURADAYIZ!
ARJANTIN'IN soyunma odasına gitmesinin ardından kaptan Lionel Messi, sahaya dönüp Brezilyalı oyuncular ve yetkililerle görüştü. Arjantinli yıldız, "3 gündür Brezilya'dayız ve hiçbir şey olmadı. Maçın ortasında bunu yapmalarına gerek yok! Bu bir utanç. Büyük bir rezalet, biz gidiyoruz" ifadelerini kullanırken, teknik direktör Scaloni de "Brezilya'ya 3 gün önce geldik, otele neden gelmediler? Bize bilgilendirme yapılmamıştı" diyerek sitem etti.

'ARJANTİN SAYGI DUYMADI'
BREZİLYA devlet görevlisi Antonio Barra Torres de şunları söyledi: "Dört Arjantinli oyuncunun sınır dışı edilmesi için izole edilme kararı alındı. Ancak Arjantin kafilesi bu karara saygı duymadı. Stadyuma girdiler ve sahaya çıktılar. İtaatsizlik silsilesi."

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Tarihi skandal!
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