Beraberliğe değil kazanmaya geldik

“İpler bizim elimizde. Oyun anlayışımız kazanmaya dönük olacak. Tüm oyuncularım hazır. İyi bir rakiple oynayacağız ama en iyisini yapacağız. Takım olarak hiç ezilmedik”
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Hollanda maçına beraberlik değil galibiyet için çıkacaklarını söyledi. Tüm oyuncularının hazır olduğunu bildiren tecrübeli çalıştırıcı, şu ifadeleri kullandı: "Buradan alacağımız iyi sonuç, Norveç maçıyla taçlanabilir. Şartlarımız içerisinde en iyisini yapacağız.Her maçta 3 puan arzuluyoruz. Analizyaparsanız görebilirsiniz. Oyun anlayışımız kazanmaya dönük olacak ama futbolda hücum da var savunma da... Hollanda ve Norveç'ten 6puan aldığımızda hak ederek aldık, kimisişansa diyor, katılmıyorum. 11 puanımızvar, ipler elimizde. Bu kadar kolay goller yemememiz gerekiyor. İsviçre-İtalya maçını izledim, kaleci tek başına maçı aldı İsviçre'de. Biz daha öyle maç oynamadık. Biz takım olarak ezilmedik. Hollanda'dadefans pozisyonunda değişimler var. Başta Van Dijkve Dumfries geri döndü. Disiplinli ve çalışkanbir takım, önde basmayı, pres yapmayıseven bir takım."
KRAL BURAK DÖNÜYOR
SARI kart cezası nedeniyle Cebelitarık maçında forma giyemeyen Burak Yılmaz bugün 11'deki yerini alacak. Dünya Kupası Avrupa elemelerinde 4 maçta attığı 4 golle krallık yarışında da iddialı olan futbolcu, 6 golle Lewandowski ve Zahavi'nin ilk ikide olduğu listede 7. sırada yer alıyor. Hollanda'yı 4-2 yendiğimiz maçta 3 gol Burak'tan gelmişti. Kral diğer golünü de Letonya karşılaşmasında bulmuştu. Bu arada 36 yaşındaki Burak, milli kariyerinde en çok golü Portakallar'a attı. (3 maç - 5 gol)
10 MADDEDE HOLLANDA
1-DÜNYA Kupası Elemeleri'nde gruplarda çıktıkları 5 maçta 16 gol attılar ve kalelerinde 5 gol gördüler. Bu gollerin sadece biri penaltıdan geldi.
2- PORTAKALLAR'IN en golcü isimleri Depay (4) ve Luuk de Jong (3) oldu. Depay aynı zamanda iki de gol pası ile takımına katkı sağladı.
3- HOLLANDALI futbolcular sadece bir kez penaltıya neden olurken, üç kez de ciddi şuta sebebiyet veren bireysel hata yaptılar.
4- BEŞ karşılaşmanın 3'ünde kalesinde gol görmeyen Hollanda'da hücumda 5 maçta 136 şut atıldı ve bu şutların 54'ü kaleye isabet buldu.
5 KARIYERI boyunca 903 maça çıkan ve 2.01 puan ortalaması olan teknik direktör Van Gaal sıklıkla 4-2-3-1'lik sistemi tercih etmesiyle bilinmekte.
6- 70 yaşındaki Van Gaal daha önce Manchester United, Bayern Münih, Barcelona gibi önemli ekiplerin başında kupa kazanmak için mücadele verdi.
7- 2015 yılından bu tarafa Türkiye'ye karşı zorlanan Hollanda, millerimize rakip olduğu üç maçta 2 mağlubiyet, 1 beraberlikle sahadan ayrıldı.
8- HOLLANDA kadrosunun an itibarıyla en değerli ismi 90 milyon Euro değer biçilen Frenkie de Jong olurken, milli takımın toplam değeri ise yaklaşık 655 milyon Euro.
9- HOLLANDA Milli Takımı kadrosunda farklı ülkelerde oynayan 14 milli futbolcu yer alırken, takımın yaş ortalaması 25.8.
10- 1987-1988 sezonunda Avrupa Şampiyonu olan Hollanda bunu tekrarlayamadı. Dünya Kupası'nı hiç kazanamadı.
BU MAÇ BİR FİNAL DEĞİL!
HOLLANDA Teknik Direktörü Louis van Gaal karşılaşma öncesi düzenlediği basın toplantısında Türkiye maçlarının her zaman zor olduğunu belirtip şunları söyledi: "Türkiye çok güçlü bir takım. Grup aşamasında önemli bir maç olacak. Türkiye kazanması halinde ilk sırayı alacaktır. Bizim kazanmamız durumunda biz ilk sırada olacağız. Bu maça final diyemeyiz. Bizim grupta eşitlik söz konusu. Baktığınızda altta Norveç ve Karadağ var. Bu maçların da ne kadar zor olduğunu gördük. Güneş, çok disiplinli bir teknik adam. Burak Yılmaz çok özel bir oyuncu. Her hoca ona sahip olmak ister."