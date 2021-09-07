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Giriş Tarihi: 7.9.2021 07:17 Son Güncelleme: 7.9.2021 07:18

Bursluluk sınavı soru ve cevapları yayınlandı mı? MEB ile 2021 İOKBS Bursluluk sınavı soruları ve cevapları bekleniyor

Bursluluk sınavı soru ve cevapları yayınlandı mı? MEB ile 2021 İOKBS Bursluluk sınavı soruları ve cevapları bekleniyor

Bugün (5 Eylül Pazar) düzenlenen İOKBS bursluluk sınavı soruları ve cevapları için gözler Milli Eğitim Bakanlığı’na çevrildi. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıfların katılım sağladığı sınavda adaylara 100 soru sorulurken 120 dakikalık süre tanındı. Öte yandan öğrenciler cevaplarıyla beraber puan hesaplama yapabilmek adına “Bursluluk sınavı soruları ve cevapları yayımlandı mı, ne zaman açıklanacak?” soruları yanıt aramaya başladı. Genellikle soruların sınavın ardından 1-2 gün içerisinde erişime açıldığı biliniyor. Peki, 2021 İOKBS Bursluluk sınavı soru ve cevap anahtarı kitapçığı yayınlandı mı, ne zaman yayımlanacak? İşte tüm detaylar...

Bu yıl düzenlenen İOKBS bursluluk sınavı sonuçları için geri sayım başladı. Her sene başarılı öğrencilere maddi imkan sağlayabilmek amacıyla düzenlenen bu sınava katılım sağlayan binlerce aday şimdi ise "2021 İOKBS Bursluluk sınavı soru ve cevap anahtarı kitapçığı yayınlandı mı, ne zaman yayımlanacak?" sorularını gündeme taşıdı. Sınavda 4'er seçenekli 100 soru sorulruken sınav süresi ise 120 dk olarak belirlendi. Buna göre Bursluluk sınavı soruları ve cevapları merakla bekleniyor...

BURSLULUK SINAVI SORULARI NASIL OLACAK?

2021 Yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavında aday öğrencilerin sorumlu olacakları konu, kazanım ve açıklamalar yayımlandı.2021 İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı konu, kazanım ve açıklamalarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

BURSLULUK SINAVI KONULARI İÇİN TIKLAYINIZ

BURSLULUK SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI 2021!

Henüz Bursluluk sınavına ilişkin soru kitapçığı adayların erişimine açılmadı. Ancak konuyla alakalı gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz...

BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik olarak İOKBS, 5 Eylül 2021 tarihinde Türkiye saati ile saat 10.00'da yapılacaktır. Sınav, ilgili derslerden Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının belirlediği kazanımlar kapsamında uygulanacaktır.

Sınavda 4'er seçenekli 100 soru sorulacak, sınav süresi 120 dakika olarak uygulanacaktır.

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Bursluluk sınavı soru ve cevapları yayınlandı mı? MEB ile 2021 İOKBS Bursluluk sınavı soruları ve cevapları bekleniyor
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