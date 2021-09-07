KYK burs geri ödemeli mi, geri ödemesiz mi ve kimlere verilir? 2021 2022 KYK kredisi geri ödemeli mi ve kimler alabiliyor?

KYK bursları, eğitim sürecinde maddi açıdan sıkıntı yaşayan öğrencilere devletin sağladığı bir imkandır. Bu imkandan faydalanmak isteyen öğrenciler, KYK bursu geri ödemeli mi, geri ödemesiz mi ve kimlere verilir diye araştırıyor. Kredi geri ödemelerinin ne zaman yapılacağı da merak edilenler arasında yer alıyor. KYK bursu ve kredisi geri ödemeli mi, kimler alabilir? Konuya ilişkin detaylar haberimizde.

KYK BURS BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

KYK burs ve kredi başvuruları henüz başlamadı. Başvuruların üniversitelerde derslerin başlamasının ardından, ekim ayında alınacağı tahmin ediliyor.