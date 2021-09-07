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Giriş Tarihi: 7.9.2021 07:48 Son Güncelleme: 7.9.2021 07:49

KYK burs geri ödemeli mi, geri ödemesiz mi ve kimlere verilir? 2021 2022 KYK kredisi geri ödemeli mi ve kimler alabiliyor?

KYK burs geri ödemeli mi, geri ödemesiz mi ve kimlere verilir? 2021 2022 KYK kredisi geri ödemeli mi ve kimler alabiliyor?

Üniversitelerin açılışına günler kala, öğrencilerin gündeminde KYK burs ve kredileri yer alıyor. Başvuru yapmaya hazırlanan adaylar, KYK burs geri ödemeli mi, geri ödemesiz mi diye araştırıyor. Burs ve kredi arasındaki fark merak edilirken, KYK burs kimlere verilir sorusu da gündeme geliyor. Kredi ve Yurtlar Kurumu; KYK bursu ve kredisi geri ödemeli mi, kimler alabilir gibi soruları yanıtladı. İşte konuyla ilgili merak edilenlerin yanıtı.

KYK bursları, eğitim sürecinde maddi açıdan sıkıntı yaşayan öğrencilere devletin sağladığı bir imkandır. Bu imkandan faydalanmak isteyen öğrenciler, KYK bursu geri ödemeli mi, geri ödemesiz mi ve kimlere verilir diye araştırıyor. Kredi geri ödemelerinin ne zaman yapılacağı da merak edilenler arasında yer alıyor. KYK bursu ve kredisi geri ödemeli mi, kimler alabilir? Konuya ilişkin detaylar haberimizde.

KYK BURS BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

KYK burs ve kredi başvuruları henüz başlamadı. Başvuruların üniversitelerde derslerin başlamasının ardından, ekim ayında alınacağı tahmin ediliyor.

KYK BURS GERİ ÖDEMELİ Mİ?

Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun sağladığı burs imkanı, maddi geliri yetersiz olan öğrencilere karşılıksız olarak sağlanmaktadır. KYK burs başvurusu olumlu sonuçlanan öğrenciler bu geri ödemesiz olarak ödeme alır.

KYK KREDİ GERİ ÖDEMELİ Mİ?

KYK kredileri geri ödemelidir. Burs çıkmayan adaylar mezun olduktan sonra geri ödemek üzere kredi imkanından yararlanabilir. Kısacası burs karşılıksız, kredi karşılıklı alınmaktadır.

GERİ ÖDEMESİZ KYK BURSU ŞARTLARI

Adayların merak ettikleri arasında "kimler KYK bursu alabilir?" sorusu da yer alıyor. Burs imkanından faydalanacak olanlar şu şekilde:

Ön lisans öğrencileri,

Lisans öğrencileri,

İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, (intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez)

Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)

ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,

Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler, burstan yararlanabilmektedir.

Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.

KYK BURS MU KREDİ Mİ NASIL ANLAŞILIR?

Kredi ve burs arasındaki fark geri ödeme şartıdır. Kredi geri ödemeli olan maddi destek biçimidir. Kendisine burs çıkmayan öğrenciler kredi seçeneğini tercih etmeleri halinde taahhütname imzalamaktadır. Aldığı yardımın burs mu kredi mi olduğunu merak edenler, e-Devlet'te sorgulama yaparak ödemenin türünü öğrenebilir.

BURS VE KREDİ BAŞVURULARI AYRI AYRI MI YAPILIR?

Burs/kredi başvuruları internet ortamında aynı başvuru sayfası üzerinden birlikte alınmaktadır. Başvuruyu gerçekleştiren ve burs çıkmayan adaylar kredi imkanından yararlanabilir.

KYK BURS ÜCRETİ NE KADAR?

2021 yılında burs ve kredi ödemeleri lisans öğrencilerine 650 TL, yüksek lisans 1300 TL, doktorada ise 1950 TL olarak açıklandı

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KYK burs geri ödemeli mi, geri ödemesiz mi ve kimlere verilir? 2021 2022 KYK kredisi geri ödemeli mi ve kimler alabiliyor?
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