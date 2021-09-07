SON DAKİKA: REAL MADRİD'İN YILDIZI MARCELO İÇİN FENERBAHÇE İDDİASI!
Real Madrid'in yollarını ayırmayı düşündüğü Marcelo için sürpriz bir Fenerbahçe iddiası geldi. Takvim Gazetesi'nin haberine göre Fenerbahçe, bu transfer için tüm mesaisini harcıyor.
33 yaşındaki Brezilyalı sol bek 2007'de Fluminense'den Real Madrid'e transfer olmuştu. Deneyimli oyuncu o zamandan beri Real Madrid forması giyiyor.
Sarı-Lacivertli kurmaylar Real Madrid'den ayrılması gündeme gelen 33 yaşındaki Marcelo için İspanyol kulübüne ve oyuncunun menajerine teklifte bulunduğu ortaya çıktı.
Real Madrid yönetiminin Fenerbahçe'nin bu teklifini değerlendirmeye aldığı ve en kısa sürede dönüş yapacakları öğrenildi.
Olumlu cevap gelirse transfer sezonu bir dünya starı ile tamamlanacak.
Fenerbahçe yönetimi daha önce temas kurduğu sol bek adaylarıyla olan temaslarını da devam ettiyor. Bugün ya da yarın Fenerbahçe'nin yeni sol beki kesinlik kazanmış olacak.
DİĞER ADAY ARJANTİN'DEN! ANGİLERİ...
Samatta, Lemos, Zanka, Thiam, Caner Erkin gibi isimlerle yollaını ayıran ve Min Jae Kim, Burak Kapacak, Çağtay Kurukalıp, Caulker, Max Meyer, Serdar Dursun, Diego Rossi, Mergim Berisha gibi isimleri kadrosuna katan Fenerbahçe, transfer operasyonuna devam ediyor. İspanyol basınından Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran haber geldi.
Vitor Pereira yönetiminde bu sezon oynadığı tüm resmi maçları kazanan Fenerbahçe, bir sol kanat oyuncusu daha transfer etmek istiyor.
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde aynı grupta mücadele edeceği Olympiakos, Fabrizio Angileri için de rakip oldu.
Arjantin basını River Plate forması giyen sol kanat Fabrizio Angileri için Olympiakos'un 4 milyon Euro, Getafe'nin 5 milyon Euro, Fenerbahçe'nin ise 6 milyon Euro teklif ettiğini yazdı. River, bu teklifleri kabul etmedi.
PORTO ZAİDU TEKLİFİNİ KABUL ETMEDİ!
O Jogo'nun haberine göre Fenerbahçe, Porto'dan sol kanat oyuncusu Zaidu'yu istedi. Nijeryalı kanat oyuncusu 3 kez milli takım forması giydi. Porto ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam eden Zaidu, kiralık olarak kadroya katılabilir.
Kariyeri boyunca Portekiz'de forma giyen Zaidu, Gil Vicente, Mirandela, Santa Clara ve son olarak Porta formaları giydi.
10 kez Şampiyonlar Ligi'nde forma giyen Zaidu, 1 kez gol atma başarısı gösterdi. Hem sol bek hem de sol açıkta forma giyebilen oyuncu Porto formasıyla 43 maça çıktı.