Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde aynı grupta mücadele edeceği Olympiakos, Fabrizio Angileri için de rakip oldu.

Arjantin basını River Plate forması giyen sol kanat Fabrizio Angileri için Olympiakos'un 4 milyon Euro, Getafe'nin 5 milyon Euro, Fenerbahçe'nin ise 6 milyon Euro teklif ettiğini yazdı. River, bu teklifleri kabul etmedi.