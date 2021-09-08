AÖF sonuçları ile ilgili son gelişmeler binlerce kişi tarafından yakından takip ediliyor. AÖF yaz okulu sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz duyurulmazken gözler ilgili kurumdan gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri'nde eğitim alan öğrencilerin mezun olabilmeleri için yaz okulu sınav sonuçları büyük önem taşıyor. Buna göre; 2021 AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? İşte konuya dair detaylar…
AÖF sonuçları açıklanma tarihi henüz belli olmadı. 4 Eylül'de saat 14:00'da tek oturum olarak gerçekleştirilen AÖF yaz okulu sınavının sonuçları yakın tarihte açıklanması bekleniyor. Sınav değerlendirme süreci tamamlandığında sabah.com.tr'de ilan edilecek.
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin yaptığı son açıklamaya göre, sınav sonuçları 10-15 gün içerisinde açıklanacak. Bu açıklamaya göre, sonuçların en geç 20 Eylül'e kadar duyurulması bekleniyor.
AÖF öğrencileri sınav sonuç ekranına kişisel giriş bilgileriyle giriş yaptıkları www.anadolu.edu.tr/acikogretim ekranı üzerinden ulaşabilecek.