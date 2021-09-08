AÖF sonuçları ile ilgili son gelişmeler binlerce kişi tarafından yakından takip ediliyor. AÖF yaz okulu sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz duyurulmazken gözler ilgili kurumdan gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri'nde eğitim alan öğrencilerin mezun olabilmeleri için yaz okulu sınav sonuçları büyük önem taşıyor. Buna göre; 2021 AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? İşte konuya dair detaylar…