Azarovi’de 800 bin €’luk rest!

Dinamo Batumi’nin pazarlıklarda isteklerine tepki gösteren Trabzonsporlu idareciler, 400 bin Euro’luk önerisini iki katına yükselterek, “Bu rakamın üstüne çıkmayacağız” mesajı gönderdi
Bu sezon kadrosuna çok güçlü isimleri katan ve son olarak bir sol bek takviyesiyle transfer dönemini noktalamayı hedefleyen Trabzonspor, gündemindeki Irakli Azarovi için kulübüne resti çekti. Bir süredir görüşme halinde oldukları Dinamo Batumi ile pazarlıklardaistediği noktaya bir türlügelemeyen bordo-mavililer,fiyat kırılmamasınatepki gösterdi. 400 bin Euro'dan başlayan transfer pazarlıklarında rakamı ikiye katlayan Karadeniz kulübü, son teklifini iletti.
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Bu transferde bonservis için tavan fiyatı 800 bin Euro olarak belirleyen Trabzonspor yönetimi, "Burakama veriyorsanız hemen imzalarıatarız. Aksi halde görüşmelersonlanır" mesajı gönderdi. Gösterdiği gelişimle tüm dikkatleri üzerine çeken 19 yaşındaki savunmacınında gelmeyi çok istemesiyleeli güçlenen bordo-mavili yetkililer,transferin son gününde işibitirmeyi hedefliyor.
AZAROVİ KİMDİR?
Ocak ayında Dinamo Batumi'ye transfer olan Irakli Azarovi, kulübünde 26 kez forma giyip 2 gol, 5 asist üretti. Gürcistan milli takımlarının tüm kategorilerinde 31 kez görev yapıp, 2 kez gol sevinci yaşayan 19 yaşındaki oyuncu, daha önce Dinamo Tiflis ile Gürcistan Ligi'nde şampiyonluk yaşadı.