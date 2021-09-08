Gustavo Assunçao kimdir? Galatasaray ile adı anılan Gustavo Assunçao kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı?

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, transfer sezonunun son gününde Gustavo Assunçao ile görüşüyor. Konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmezken oyuncuyla ilgilieri merak eden futbolseverler Gustavo Assunçao kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı? şeklindeki sorulara yanıt aramaya devam ediyor.

GUSTAVO ASSUNÇAO KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ, HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

2000 doğumlu olan 21 yaşındaki Brezilyalı orta saha Atletico Madrid altyapısından yetiştikten sonra 2019'da Portekiz ekibi Famalicao'ya transfer oldu. Assunçao, geçen sezon Famalicao formasıyla çıktığı 28 maçta 1 gol attı ve 1 asist kaydetti. Porto ve Sao Paulo altyapılarında da eğitim alan 21 yaşındaki genç yetenek, Brezilya U23 Milli Takımı'yla 2 maça çıktı.

Opta verilerine göre, Portekiz Ligi'ne geldiği 2019/20'den bu yana en fazla isabetli pas veren, ikili mücadele kazanan ve top kapan Famalicao oyuncusu Gustavo Assunçao. Galatasaray'ın yeni transferi Gustavo Assunçao'nun babası Paulo Assunçao, Atletico Madrid'te Arda Turan ile forma giymişti. Arda Turan, aradan geçen 9 sezonun ardından bu kez Paulo'nun oğlu Gustavo ile takım arkadaşı olacak.