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Giriş Tarihi: 8.9.2021 09:52 Son Güncelleme: 8.9.2021 09:53

Trabzonspor Irakli Azarovi için son teklifini yaptı! Genç sol bek için 2 katı teklif...

Trabzonspor Irakli Azarovi için son teklifini yaptı! Genç sol bek için 2 katı teklif...

Trabzonspor, Gürcü sol bek Irakli Azarovi'nin transferi için tüm şartları zorluyor. Dinamo Batumi’nin pazarlıklarda isteklerine tepki gösteren Trabzonsporlu idareciler, 400 bin Euro’luk önerisini iki katına yükselterek, “Bu rakamın üstüne çıkmayacağız” mesajı gönderdi.

Bu sezon kadrosuna çok güçlü isimleri katan ve son olarak bir sol bek takviyesiyle transfer dönemini noktalamayı hedefleyen Trabzonspor, gündemindeki Irakli Azarovi için kulübüne resti çekti. Bir süredir görüşme halinde oldukları Dinamo Batumi ile pazarlıklarda istediği noktaya bir türlü gelemeyen bordo- mavililer, fiyat kırılmamasına tepki gösterdi. 400 bin Euro'dan başlayan transfer pazarlıklarında rakamı ikiye katlayan Karadeniz kulübü, son teklifini iletti.

YA KABUL EDERSİNİZ YA DA BU İŞ BİTER!

Bu transferde bonservis için tavan fiyatı 800 bin Euro olarak belirleyen Trabzonspor yönetimi, "Bu rakama veriyorsanız hemen imzaları atarız. Aksi halde görüşmeler sonlanır" mesajı gönderdi. Gösterdiği gelişimle tüm dikkatleri üzerine çeken 19 yaşındaki savunmacının da gelmeyi çok istemesiyle eli güçlenen bordo-mavili yetkililer, transferin son gününde işi bitirmeyi hedefliyor.

AZAROVI KİMDİR?

Ocak ayında Dinamo Batumi'ye transfer olan Irakli Azarovi, kulübünde 26 kez forma giyip 2 gol, 5 asist üretti. Gürcistan milli takımlarının tüm kategorilerinde 31 kez görev yapıp, 2 kez gol sevinci yaşayan 19 yaşındaki oyuncu, daha önce Dinamo Tiflis ile Gürcistan Ligi'nde şampiyonluk yaşadı.

FIRTINA'YA 3 GÜZEL HABER!

Trabzonspor'a zorlu Galatasaray maçı öncesi sakatlardan güzel haberler geldi. Roma karşılaşmasında sakatlanan Gervinho dünkü antrenmanda düz koşulara başlarken, henüz bordo-mavili formayla resmi maça çıkamayan Dorukhan Toköz ise idmanın bir bölümünde yer aldı. Milli Takım kadrosundan sakatlığı sebebiyle çıkarılan Abdülkadir Ömür de takımla antrenmanlara katıldı. Cornelius ve Bruno Peres'in de tedavi sürecine olumlu yanıt verdiği öğrenildi.

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Trabzonspor Irakli Azarovi için son teklifini yaptı! Genç sol bek için 2 katı teklif...
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