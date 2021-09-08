Trabzonspor Irakli Azarovi için son teklifini yaptı! Genç sol bek için 2 katı teklif...

YA KABUL EDERSİNİZ YA DA BU İŞ BİTER!

Bu transferde bonservis için tavan fiyatı 800 bin Euro olarak belirleyen Trabzonspor yönetimi, "Bu rakama veriyorsanız hemen imzaları atarız. Aksi halde görüşmeler sonlanır" mesajı gönderdi. Gösterdiği gelişimle tüm dikkatleri üzerine çeken 19 yaşındaki savunmacının da gelmeyi çok istemesiyle eli güçlenen bordo-mavili yetkililer, transferin son gününde işi bitirmeyi hedefliyor.

AZAROVI KİMDİR?

Ocak ayında Dinamo Batumi'ye transfer olan Irakli Azarovi, kulübünde 26 kez forma giyip 2 gol, 5 asist üretti. Gürcistan milli takımlarının tüm kategorilerinde 31 kez görev yapıp, 2 kez gol sevinci yaşayan 19 yaşındaki oyuncu, daha önce Dinamo Tiflis ile Gürcistan Ligi'nde şampiyonluk yaşadı.

FIRTINA'YA 3 GÜZEL HABER!

Trabzonspor'a zorlu Galatasaray maçı öncesi sakatlardan güzel haberler geldi. Roma karşılaşmasında sakatlanan Gervinho dünkü antrenmanda düz koşulara başlarken, henüz bordo-mavili formayla resmi maça çıkamayan Dorukhan Toköz ise idmanın bir bölümünde yer aldı. Milli Takım kadrosundan sakatlığı sebebiyle çıkarılan Abdülkadir Ömür de takımla antrenmanlara katıldı. Cornelius ve Bruno Peres'in de tedavi sürecine olumlu yanıt verdiği öğrenildi.