Acı rakamlar!

A Milli Takım, Dünya Kupası eleme gruplarında yer alan 55 ülke içerisinde yediği gol sayısı ile 47, dripling değerinde 38, orta karnesinde 36, topa sahip olma ve top çalma değerlerinde ise 26. olabildi
2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'na hızlı bir giriş yapan Millilerimiz, Hollanda'yı4-2, Norveç'i 3-0'la geçmiş,3-3'lük Letonya beraberliğinazar boncuğu olarak yorumlanmıştı. Ne olduysa Avrupa Şampiyonası'nda oldu. Final hedefiyle gidilen EURO2020'den sıfır çekip, tek golatarak dönen Ay-Yıldızlılar, bugünlerin sinyalini verdi. Karadağ karşısında 2-0'ı koruyamayıp sahadan 2-2 ayrılan, averaj takımı Cebelitarık'ı 3-0 yendiği maçın ilk yarısında varlık gösteremeyen Şenol Güneş'in öğrencileri, Hollanda karşısında faciayı yaşadı.
SAN MARİNO, FAROE ADALARI…
Daha önce az gol yiyen kimliğiile bilinen A Milli Takım, bugörüntüsünden uzaklaştı. Hollandadeplasmanında yediği 6golle kalesinde gördüğü toplamgol sayısı 13'e çıkan kırmızı-beyazlılar,25 gol yiyen ve gruptapuanı olmayan Cebelitarık'ınardından en çok gol yiyen takımdurumuna geldi. Dünya Kupasıelemelerinde yer alan 55 takımlakıyaslandığında ise 47. sırayayerleşti. Millerimiz bu alandasadece 8 ülkeden daha iyi performanssergiledi. Bunlar Cebelitarık,San Marino, Moldova, Estonya,Liechtenstein, Faroe Adaları,Belarus ve Avusturya oldu.
BAŞARILI OLDUĞUMUZ ALAN YOK
Milli Takım'ın düşüş içinde olan ve diğer ülkelere göre geride kaldığı değerler arasında şut,orta, isabetli pas, top sürme,topla oynama ve top çalma gibi değerler de yer aldı. Ay-Yıldızlılar, geride kalan 6 karşılaşmada maç başına 6.5 dripling denemesinde bulunurken, bu alanda ancak 38. olabildi. Maç başına 3.2 olan orta karnesiyle 36. sırada kaldı. 10.3 olan şut tablosu ile de 20'nciliğe adını yazdırdı. Şenol Güneş'in talebeleri, 13.8'lik rakipten top çalma ve 51.5 olan topla oynama değerinde 26, 409 olan isabetlipas karnesinde ise 23. olabildi.
TAKIM GÜNEŞ'E KALKAN OLDU
AY-YILDIZLI futbolcular, farklı Hollanda yenilgisi sonrası sözlerine "Böyle bir sonuç karşısında ne denir bilmiyoruz" diyerek başladılar. Ancak bu durum karşılık görmedi. Futbolcular sorumluluğun tek bir kişiye yıkılmaması gerektiğini de savunurken, teknik direktör Şenol Güneş'e destek verdiler. Türkiye'nin gol umudu olanancak son dönemde beklentileri karşılayamayanBurak Yılmaz ise gerektiği taktirde Milli Takım'ıbırakabileceğini söyledi. Ozan Tufan'ın, EURO 2020'nin hayal kırıklığını üzerlerinden atamadıklarının itirafı ise en önemli öz eleştiriydi.
PORTAKALLAR ZAFER SARHOŞU 6-1'LIK galibiyet, Hollanda medyasını coşturdu. İlk maçta Türkiye'ye 4-2 yenilen Portakallar'ın, intikamını aldığına vurgu yapıldı. De Telegraaf, "Direksiyondaki Depay ile Portakallar pole pozisyonunu ele geçirdi" dedi. Haber portalı Nu.nl, Depay ile vals yapan Hollanda'nın liderliğe yükseldiğini belirtti. Voetbal International dergisi, "Portakallar, Türkiye'den intikamını aldı" başlığını attı.