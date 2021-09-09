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Giriş Tarihi: 9.9.2021 11:32 Son Güncelleme: 9.9.2021 11:32

Brezilya'dan Premier Lig ekiplerine misilleme! O futbolcular forma giyemeyecek...

Brezilya’dan Premier Lig ekiplerine misilleme! O futbolcular forma giyemeyecek...

İngiltere Premier Lig ekipleri, corona virüs tedbirleri kapsamında İngiltere'nin kırmızı listesinde yer alan ülkelere futbolcuların gidişini engellemişti. Milli maçlar için birçok futbolcu, ülkesini yalnız bırakmıştı. Bu ülkelerden biri olan Brezilya, İngiliz kulüplerine misilleme yaptı. 5 Premier Lig ekibi, Brezilya Futbol Federasyonu'nun başvurusu sonrası Brezilyalı oyuncularını 10-14 Eylül tarihleri arasında oynatamayacak.

İngiltere Premier Lig'de 5 kulüp, Brezilya Futbol Federasyonunun girişimi nedeniyle 10-14 Eylül tarihlerinde, ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde Brezilyalı futbolcularını oynatamayacak.

Brezilya Futbol Federasyonu, Premier Lig takımlarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamaları nedeniyle İngiltere'nin "kırmızı liste"sinde yer alan ülkelerin futbolcularına milli takıma gitme izni vermemesini farklı bir boyuta taşıdı.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, ulusal federasyonun talep etmesi halinde futbolcuya beş günlük kısıtlama getiren kural için FIFA'ya başvuran Brezilya Futbol Federasyonu, 8 oyuncunun 10-14 Eylül tarihlerinde Premier Lig takımlarının kadrosunda yer almasının önüne geçti.

Bu başvuru sonrasında Liverpool'da Alisson, Fabinho, Firmino, Manchester City'de Ederson ve Gabriel Jesus, Chelsea'de Thiago Silva, Leeds United'da Raphinha, Manchester United'da Fred, takımlarının bu hafta sonu Premier Lig, salı günü de Şampiyonlar Ligi maçlarında forma giyemeyecek.

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Brezilya'dan Premier Lig ekiplerine misilleme! O futbolcular forma giyemeyecek...
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