Hollanda mağlubiyeti sonrası acı tablo! Milli takımdan çarpıcı istatistik...

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Milli Takım'ın düşüş içinde olan ve diğer ülkelere göre geride kaldığı değerler arasında şut, orta, isabetli pas, top sürme, topla oynama ve top çalma gibi değerler de yer aldı. Ay-Yıldızlılar, geride kalan 6 karşılaşmada maç başına 6.5 dripling denemesinde bulunurken, bu alanda ancak 38. olabildi. Maç başına 3.2 olan orta karnesiyle 36. sırada kaldı. 10.3 olan şut tablosu ile de 20'nciliğe adını yazdırdı. Şenol Güneş'in talebeleri, 13.8'lik rakipten top çalma ve 51.5 olan topla oynama değerinde 26, 409 olan isabetli pas karnesinde ise 23. olabildi.