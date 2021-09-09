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Giriş Tarihi: 9.9.2021 08:23 Son Güncelleme: 9.9.2021 08:23

Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB 2021 İOKBS Bursluluk sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?

Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB 2021 İOKBS Bursluluk sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bugün düzenlenecek olan İOKBS Bursluluk sınav sonuçları için gözler gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. 5 Eylül düzenlenen sınava ihtiyaç sahibi ancak başarılı öğrenciler katılım sağlarken öte yandan sınavın sona ermesiyle beraber “2021 Bursluluk sınavı ne zaman hangi tarihte açıklanacak?” soruları yanıt aramaya başladı. Bakanlık, sonuçların açıklanacağı tarihe ilişkin bir açıklamada bulunmadı. Peki, 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıflara yönelik olarak düzenlenen İOKBS Bursluluk sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte tüm detaylar...

MEB tarafından maddi durumu yetersiz olmasına karşın başarılı öğrencileri desteklemek amacıyla düzenlenen İOKBS Bursluluk sınavı sonuçları için geri sayım başladı. Binlerce adayın katılım sağladığı sınav bugün gerçekleşirken öte yandan "2021 Bursluluk sınavı ne zaman hangi tarihte açıklanacak?" soruları gündeme taşındı. Sınavın sonuçlarının kısa süre içerisinde açıklanması beklenirken Bakanlık henüz net tarihi duyurmadı. Peki, Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik olarak İOKBS, 5 Eylül 2021 tarihinde Türkiye saati ile saat 10.00'da yapılacaktır. Sınav, ilgili derslerden Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının belirlediği kazanımlar kapsamında uygulanacaktır.

Sınavda 4'er seçenekli 100 soru sorulacak, sınav süresi 120 dakika olarak uygulanacaktır.

BURSLULUK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Adayların merakla beklediği bursluluk sınav sonuçları için net bir tarih bilgisi bulunmuyor. Ancak gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz...

BURSLULUK SINAVI SORULARI NASIL OLACAK?

2021 Yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavında aday öğrencilerin sorumlu olacakları konu, kazanım ve açıklamalar yayımlandı.2021 İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı konu, kazanım ve açıklamalarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

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Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB 2021 İOKBS Bursluluk sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?
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