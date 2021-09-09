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Giriş Tarihi: 9.9.2021 10:57 Son Güncelleme: 9.9.2021 10:57

İŞKUR TYP işçi personel alımı başvuru nasıl ve nereden yapılır? İŞKUR TYP okullara hizmetli - güvenlik görevlisi alımı 2021 başvuruları başladı mı?

İŞKUR TYP işçi personel alımı başvuru nasıl ve nereden yapılır? İŞKUR TYP okullara hizmetli - güvenlik görevlisi alımı 2021 başvuruları başladı mı?

Okullara hizmetli, güvenlik görevlisi alımı için gözler İŞKUR’un iş ilanları ekranına çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla alakalı yaptığı ilk açıklamada Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde 5 bin 872 kişilik personelin alınacağı bildirilmişti. Hal böyleyken binlerce aday “2021 İŞKUR TYP başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, okullara hizmetli, güvenlik görevlisi alımı başvuruları ne zaman yapılacak?” soruları yanıt aramaya başladı. İŞKUR’un resmi sitesi üzerinden konuya ilişkin ilanlar yayımlanırken başvuru tarihleri de duyuruluyor. Peki, TYP okullara hizmetli alımı başvuruları başladı mı, başvuru nasıl ve nereden yapılır? İşte tüm detaylar...

İŞKUR TYP işçi personel alımı başvuru tarihleri ve detayları, Türkiye İş Kurumu resmi sitesi üzerinden duyuruluyor. Toplum Yararına program kapsamında gerçekleştirilen alımlarla ilgili olarak Başkan Erdoğan'dan da bir açıklama gelmişti. Hal böyleyken okulların da açılmasıyla beraber eğitim kurumlarına hizmetli, güvenlik görevlisi gibi pozisyonlara her sene alımların gerçekleştiği biliniyor. Peki, 2021 TYP okullara hizmetli alımı başvuruları başladı mı, İŞKUR personel alımı başvuru nasıl ve nereden yapılır? İşte tüm detaylar...

İŞKUR TYP personel alımları başladı! 2019 İŞKUR TYP başvuruları ne zaman yapılacak?

İŞKUR TYP İLANLARINI YAYIMLADI!

İŞKUR TYP İŞ İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

-Kuruma kayıtlı işsiz olmak

-18 yaşını tamamlamak

-Emekli ve malul aylığı almıyor olmak

-Öğrenci olmamak

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KATILIMCILAR NASIL SEÇİLMEKTEDİR?

Katılımcıların seçiminde uygulanan 3 ayrı yöntem bulunmaktadır. Her Programın niteliğine göre bu yöntemlerden hangisinin kullanılacağı Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından belirlenir. Noter kurası yöntemi, Liste yöntemi, Yüzde seksen noter kurası, yüzde yirmi liste yöntemi. İstihdamında güçlük çekilen aşağıdaki gruplar Birinci Liste, bunlar dışında kalanlar İkinci Liste olacak şekilde tasnif edilecektir. Aşağıdaki grupların hepsi Birinci Liste'ye dâhil edilecek olup, gruplar arasında herhangi bir öncelik sıralaması bulunmamaktadır.

Birinci listedeki başvuranlar tamamlanmadan 2. listeden başvuranlar yararlanıcı olamayacaktır. Kadınlar, 35 yaş üstü bireyler, Engelliler, Eski hükümlüler, Terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralananlar, TYP'nin başvuru süresi sona erdikten sonra yeni katılımcı başvurusu alınamaz.

2017 yılında, TYP katılımcı seçiminde hakkaniyetin ve toplumsal huzurun sağlanması adına ''başvuru başlangıç tarihi aynı olan TYP'lere Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine göre (ADNKS) aynı adreste ikamet eden kişilerden yalnızca birinin katılabileceği'' ve ''ADNKS'ye göre aynı adreste oturanların, programa başvuru yapılan tarih dikkate alınarak gelir getirici bir işte çalışma sonucu elde ettikleri toplam kazançlarının net asgari ücretin üç katını aşması halinde söz konusu adreste oturan kişilerin TYP'ye katılamayacağı'' yönünde de düzenlemeler getirilmiştir.

**İŞKUR BAŞVURU SONUÇLARINA İLİŞKİN BİR BİLGİ PAYLAŞMAMIŞTIR.

DETAYLARA İLANLAR İÇERİSİNDEN ULAŞABİLİRSİNİZ.

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İŞKUR TYP işçi personel alımı başvuru nasıl ve nereden yapılır? İŞKUR TYP okullara hizmetli - güvenlik görevlisi alımı 2021 başvuruları başladı mı?
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