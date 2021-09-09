MEB Bursluluk sınav sonuçları tıkla - sorgula! İOKBS bursluluk sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından maddi durumu yetersiz başarılı öğrenciler için düzenlenen Bursluluk sınav sonuçları son günlerde adayların gündeminde yer almaya devam ediyor. Bilindiği üzere bu sınava 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıf düzeyindeki öğrenciler katılım sağladı. Öte yandan "İOKBS bursluluk sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Bursluluk sınav sonuçları sorgulama ekranı ve tüm detaylar...
5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik olarak İOKBS, 5 Eylül 2021 tarihinde Türkiye saati ile saat 10.00'da yapılacaktır. Sınav, ilgili derslerden Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının belirlediği kazanımlar kapsamında uygulanacaktır.
Sınavda 4'er seçenekli 100 soru sorulacak, sınav süresi 120 dakika olarak uygulanacaktır.
BURSLULUK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Adayların merakla beklediği bursluluk sınav sonuçları için net bir tarih bilgisi bulunmuyor. Ancak gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz...
BURSLULUK SINAVI SORULARI NASIL OLACAK?
2021 Yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavında aday öğrencilerin sorumlu olacakları konu, kazanım ve açıklamalar yayımlandı.2021 İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı konu, kazanım ve açıklamalarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.
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