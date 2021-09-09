MEB Bursluluk sınav sonuçları tıkla - sorgula! İOKBS bursluluk sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik olarak İOKBS, 5 Eylül 2021 tarihinde Türkiye saati ile saat 10.00'da yapılacaktır. Sınav, ilgili derslerden Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının belirlediği kazanımlar kapsamında uygulanacaktır.



Sınavda 4'er seçenekli 100 soru sorulacak, sınav süresi 120 dakika olarak uygulanacaktır.

BURSLULUK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Adayların merakla beklediği bursluluk sınav sonuçları için net bir tarih bilgisi bulunmuyor. Ancak gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz...