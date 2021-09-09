Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri MEB Bursluluk sınav sonuçları tıkla - sorgula! İOKBS bursluluk sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 9.9.2021 15:39

MEB Bursluluk sınav sonuçları tıkla - sorgula! İOKBS bursluluk sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

MEB Bursluluk sınav sonuçları tıkla - sorgula! İOKBS bursluluk sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

5 Eylül tarihinde düzenlenen Bursluluk sınavı sonuçları için geri sayım başladı. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıfların katılım sağladığı sınava binlerce aday katılım sağlarken MEB’den sonuç tarihi açıklaması bekleniyor. Konuyla ilgili olarak “İOKBS bursluluk sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?” soruları yanıt aramaya başladı. Sınava başarılı ancak maddi desteğe ihtiyaç duyan öğrenciler katılım sağlıyor. Peki, 2021 Bursluluk sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte tüm detaylar...

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından maddi durumu yetersiz başarılı öğrenciler için düzenlenen Bursluluk sınav sonuçları son günlerde adayların gündeminde yer almaya devam ediyor. Bilindiği üzere bu sınava 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıf düzeyindeki öğrenciler katılım sağladı. Öte yandan "İOKBS bursluluk sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Bursluluk sınav sonuçları sorgulama ekranı ve tüm detaylar...

5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik olarak İOKBS, 5 Eylül 2021 tarihinde Türkiye saati ile saat 10.00'da yapılacaktır. Sınav, ilgili derslerden Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının belirlediği kazanımlar kapsamında uygulanacaktır.

Sınavda 4'er seçenekli 100 soru sorulacak, sınav süresi 120 dakika olarak uygulanacaktır.

BURSLULUK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Adayların merakla beklediği bursluluk sınav sonuçları için net bir tarih bilgisi bulunmuyor. Ancak gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz...

BURSLULUK SINAVI SORULARI NASIL OLACAK?

2021 Yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavında aday öğrencilerin sorumlu olacakları konu, kazanım ve açıklamalar yayımlandı.2021 İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı konu, kazanım ve açıklamalarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

BURSLULUK SINAVI KONULARI İÇİN TIKLAYINIZ

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Galatasaray'ın yeni yıldızına Fenerbahçe efsanesi Alex'ten mesaj! Eski takım arkadaşı...
Son dakika: Cristiano Ronaldo’dan çok çarpıcı sözler! "Artık bunun için çok geç..."
15 bin öğretmen ek ataması ne zaman yapılacak? 2021 MEB ek atama başvurusu - branş dağılımı ve kontenjanları | Atama takvimi 2021
Son dakika | Cemile'nin katili silinmiş kan izinden bulundu! Sadece SABAH'ta
Çoğu işçi bu hakkını bilmiyor! 6 ay çalışan çifte tazminat kazanıyor
Falaka skandalında son dakika: Falakacı kargocudan şoke eden görüntü ve mesajlar
SON DAKİKA: Galatasaray'ın son gün sürprizi Ryan Babel'e takıldı! Twitter paylaşımlarıyla tepki çekmişti...
Üniversite tercihleri ve kontenjanlarda son dakika: Gözde bölümler boş kaldı!
Miss Turkey 2021'de Türkiye'nin en güzel kızı Dilara Korkmaz oldu
Polonya - İngiltere maçında Robert Lewandowski'nin hareketi geceye damga vurdu! Kendi taraftarına...
ARKADAŞINA GÖNDER
MEB Bursluluk sınav sonuçları tıkla - sorgula! İOKBS bursluluk sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA