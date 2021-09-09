Son dakika! Polonya-İngiltere maçında Walker’a ırkçı saldırı iddiası! Saha bir anda karıştı…

2022 Dünya Kupası grup eleme maçlarında heyecan devam ediyor. Dün karşı karşıya gelen İngiltere ve Polonya sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı.
MAÇTA YAŞANANLAR GECEYE DAMGA VURDU!
Gergin geçen ve kavga çıkan maçta yaşananlar geceye damga vurdu. Polonyalı ve İngiliz oyuncular Glik ve Walker arasında yaşanan bir tartışma sonucunda birbirine girdi.
GLİK'İN WALKER'A IRKÇI SALDIRIDA BULUNDUĞU İDDİASI!
Futbol Federasyonu, Glik'in Kyle Walker'a ırkçı bir saldırıda bulunduğunu iddia etti. Devre arasında yaşanan kavgayla ilgili FIFA soruşturma başlattı.
GLİK WALKER'I ÇİMDİKLEDİ
Polonyalı oyuncu Kamil Glik'in maç sırasında İngiliz oyuncu Kyle Walker'ın boynunu çimdiklediği görüldü.
GLİK: WALKER'IN ELİNİ SIKMAK İSTEDİM AMA KABUL ETMEDİ
Glik: "Bir arbede oldu, daha sonra Walker'ın elini sıkmak istedim ama kabul etmedi. Bazı sözlü itişmeler oldu ama orada başka bir şey olmadı."
GLİK İTİLDİĞİNİ İFADE ETTİ
Glik, yetkililere Walker tarafından birkaç kez itildiğini, tartıştıklarını ve alevlenmenin oradan geldiğini iddia etti. Olayın ardından açıklamalar yapan Kamil Glik yaşanan olayda ırkçı saldırıları reddetti.
SAHA BİR ANDA KARIŞTI
Olayı gören Maguire, hızla Glik'e doğru koşarak oyuncuya tepki gösterdi. O andan sonra saha bir anda karıştı. Maguire daha sonra hakeme Glik'in ırkçı bir saldırıda bulunduğu ifade etti.
POLONYA FEDERASYONU İDDİALARI REDDETTİ
Polonya Futbol Federasyonu Sözcüsü Jakub Kwiatkowski şunları söyledi: "İngiltere Futbol Fedeasyonu ırkçı bir açıklama yapıldığını söyledi ancak Glik bunun doğru olmadığını söyledi. Oyuncuları tanıyorum ve onlar bunu yapmazlar, yapmayacaklar da. Bu ırkçı iddialarını tamamen reddediyoruz."
FIFA OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATTI
Fifa'dan yapılan açıklamada, "Fifa, Polonya ile İngiltere arasında oynanacak Fifa Dünya Kupası eleme maçının resmi maç raporlarını inceleme sürecinde. İlgili bilgiler, sonraki adımlara karar vermek için yetkili disiplin organları tarafından değerlendirilecektir."
Irkçılık iddiası, devre arasında soyunma odalarının dışında, güvenlik görevlisi Tony Conniford da dahil olmak üzere İngiliz FA üyeleri tarafından Glik, Polonya FA ve dördüncü yetkili Daniel Schlager'a yapıldı.