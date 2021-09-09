Trabzonspor Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda? Süper Lig Trabzonspor Galatasaray maçı saat kaçta, şifresiz mi?

Süper Lig'in 4. Haftasında Trabzonspor ile Galatasaray yeşil sahada bir araya gelecek. Yenilgisiz gidişini sürdüren ve ligin zirvesinde yer alan karadeniz ekibi, evinde kazanmak ve liderlik avantajını devam ettirmek istiyor. Öte taraftan karşılaşmayı televizyondan takip edecek olan futbolseverler Trabzonspor Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi? sorularına yanıt aramaya devam ediyor.
Trabzonspor - Galatasaray maçı canlı yayın kanalı, gün ve saat detayları şöyle;
Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in dördüncü haftasında 12 Eylül Pazar günü deplasmanda Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman bölgesel diziliş ile ısınma hareketleriyle başladı. Isınma hareketlerinin ardından dün 19 Yaş Altı Takımı ile oynanan çift kale maçta süre alan oyuncular yenilenme çalışması gerçekleştirdi. Antrenman, soğuma hareketleriyle tamamlandı.
Romanya'nın önceki gün Kuzey Makedonya ile oynadığı maçta 90 dakika forma giyen Alexandru Cicaldau, ısınma sonrası yenilenme çalışması yapan gruba katıldı.
Milli takım kamplarından dönen Taylan Antalyalı, Alpaslan Öztürk, Kerem Aktürkoğlu, Victor Nelsson ve bu sezon yeniden kiralanan Halil Dervişoğlu ile önceki gün bireysel çalışma yapan Mustafa Muhammed ise ısınma sonrasında koşu, hedefli pas ve sonuçlandırma çalışması gerçekleştirdi.
Yeni transfer Gustavo Assunçao ilk kez sarı-kırmızılı takımla antrenmana çıktı.
Milli takımlarından bulunan Fernando Muslera, DeAndre Yedlin ve Christian Luyindama antrenmanda yer almadı.
Cezayir Milli Takımı'nda oynadığı son maçta kasığında ağrı hisseden Sofiane Feghouli, günü kendisi için hazırlanan özel program dahilinde yaptığı çalışmayla tamamladı
Sakatlığı süren Arda Turan'ın da tedavisine devam edildi.
Önceki gün antrenmanda sakatlanan ve sol üst arka adale grubunda ikinci derece zorlanma, kısmi yırtık ve kanama tespit edilen Sacha Boey ile Ümit Milli Takım'da oynadığı İskoçya maçında elinde kırık oluşan ve ameliyat edilen Barış Alper Yılmaz'ın tedavisine başlandı
Galatasaray, Trabzonspor maçının hazırlıklarını bu akşam gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.
Trabzonspor, Süper Lig'in 4'üncü haftasında oynayacağı Galatasaray maçı hazırlıklarını dün saat 11.30'da yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda teknik ısınmanın ardından 5'e 2 pas ve rondo çalışmaları gerçekleştirildi. Antrenmanın son bölümünde ise çift kale maç yapıldı. Sakatlıkları bulunan Gervinho ile Trondsen'in, takımdan ayrı koşu yaptığı, hafif sakatlığı bulunan Djnaniny'in ise salonda çalıştığı öğrenildi. Tedavileri tamamlanan Dorukhan ile Peres'in ise takıma katıldıkları kaydedildi. Ayrıca Milli takım kampından dönenen Uğurcan Çakır'ın da çalışmada yer aldığı belirtildi.
Bordo-mavililer, bugün yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
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