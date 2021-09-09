Yerli aşı Turkovac ile ilgili gelen son dakika açıklaması binlerce kişinin gündeminde bulunuyor. Türkiye'de salgınla mücadelede topyekun mücadele devam ederken aşılama çalışmaları da hız kazanmıştı. Son olarak Yerli inaktif COVID-19 aşısı Turkovac'ın acil kullanım onayına gelindiği duyuruldu. Tüm bu bilgiler ışında yerli aşının ne zaman çıkacağı merak konusu oldu. Peki Yerli aşı Turkovac ne zaman çıkacak? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Turkovac aşı açıklaması!
BAKAN KOCA'DAN 'TURKOVAC' MÜJDESİ
Yerli aşımız TURKOVAC acil kullanım onayına müracaat edebilecek aşamaya geldi. Bir tesiste üretimine başladığımız TURKOVAC aşımız bugün ikinci bir tesiste daha seri üretilecek altyapıya ulaştı. Onay alması halinde ekim ayı içinde seri üretime geçeceğiz.
Yerli aşının adı TURCO ve VAC kelimelerinin birleşimiyle tasarlandı. İngilizce aşı anlamına gelen "vaccine" sözcüğünden "VAC" hecesi ve bazı dillerde Türk kelimesinin karşılığı olan "TURCO" sözcüğü birleştirilerek TURKOVAC ismi oluşturuldu.
İtalyancada Turco kelimesi Türk anlamına geliyor. Yine Portekizcede ve İspanyolcada da Turco kelimesinin karşılığı Türk olarak biliniyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarından satır başları:
Heyecan verici bir sebeple karşınızdayım. 18 aylık mücadelemizde kutlanmaya değer bir gün. Aşıda 100 milyon dozu aştık. 100 milyonunucu doz Kocaeli Gebze'de bir vatandaşımıza yapıldı. 100 milyon doz aşıda kararı, emeği ile katkısı olan herkesi kutluyorum. Ortak hedefimiz olan toplum bağışıklığı için gücümüzü büyütme günüdür.
18 yaş ve üzeri nüfusta ilk doz aşı oranı yüzde 82, ikinci doz aşı oranı yüzde 63,8. Tam doz aşısını 6 milyon 32 bin kişi yaptırdı.
İlk doz ilk adımdır. İlk adımdan sonuç almayı bulmak yanlış olur. İkinci doz aşı olma oranı yüzde 63,8, ikinci doz aşı gelen 11,3 milyon kişi bulunuyor. Tek doz aşının koruyuculuğu yok.
BAKAN KOCA'DAN HATIRLATMA DOZU ÇAĞRISI
Aşısı tamamlanmış kişi, iki doz inaktif aşı olmuş ardına üçüncü hatırlatma aşısını olan veya 2 doz mRNa aşısı olmuş kişilerdir. Hatırlatma dozunuzu yaptırmanızı rica ediyorum.
Tam doz aşılama oranında henüz yeterli orana ulaşamadık.