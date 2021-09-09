Üç Kuruş dizisi ne zaman başlıyor, ilk bölüm yayın tarihi belli oldu mu? Üç Kuruş oyuncuları kimler, konusu ne?

Aras Bulut İynemli ve Uraz Kaygılaroğlu gibi isimlerin başrollerde yer alacağı iddiasıyla gündeme gelen Üç Kuruş dizisi, eylül ayının gelişiyle birlikte diziseverlerin gündemine oturdu. Çukur kadrosundan bazı isimlerin de yeni dizide yer alacağı konuşulurken, Show TV'de yayınlanacak olan dizi "Üç Kuruş dizisi ne zaman başlıyor?" sorusuyla mercek altına alınıyor. Eylül'de başlaması planlanan dizi için Üç Kuruş oyuncuları kimler, konusu ne gibi soruların yanıtı araştırılıyor. İşte kanaldan ve oyunculardan yapılan son açıklamalar.

ARAS BULUT İYNEMLİ VE URAZ KAYGILAROĞLU DİZİDE OLACAK MI?

Daha önce İçerde dizisindeki performansıyla adından söz ettiren Aras Bulut İynemli, Çukur dizisiyle geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Show TV'nin yeni dizisinde de İynemli'nin rol alacağı gündemdeki iddialar arasında yer alıyor. Uraz Kaygılaroğlu'nun da dizide yer alacağı konuşuluyor. Ancak bu iddialara ilişkin kanaldan ya da oyunculardan henüz bir yanıt gelmedi.