%50 damping!

Assunçao için Famalicao 7 milyon Euro istedi, ama fiyat kıran G.Saray bedeli 3.5 milyon Euro’ya indirdi. Oyuncunun maaşı 96 bin Euro’dan 450 bin Euro’ya çıktı
Transferin son günü alınan Gustavo Assunçao, 100 binEuro'ya kiralanırken, sözleşmesine3.5 milyon Euro satınalma opsiyonu koyuldu. Portekiz ekibi Famalicao'nun, görüşmelere 7 milyon Euro bonservis beklentisiyle oturduğu ortaya çıktı. Sarı-kırmızılı kulüp önce menajer Ahmet Bulut'u devreye soktu. Bulut'un Avrupa'da iş ortaklığı yaptığı Jorge Mendes de söz sahibi olduğu Famalicao'nun bonservis talebinde %50 indirime gitmesini sağladı. 21 yaşındaki Brezilyalı orta saha ise Galatasaray'a gelerek ücretini 6'ya katladı. Portekiz'de yıllık 96 bin Euro alan Assunçao, sarı-kırmızılı kulüpte 450 bin Euro kazanacak. Yönetim, bir diğer yeni transfer Sacha Boey'a da aynı bedele imza attırmıştı. Boey gibi geleceğe yatırımgözüyle bakılan Assunçaobeklenen gelişmeyi gösterirse,sezon sonunda 3.5 milyonEuro'ya bonservisi alınacak.
SACHA BOEY ŞOKU EN AZ 2 HAFTA YOK!
SARI-KIRMIZILI takımın sağ bekine ilaç olan Sacha Boey'dan üzücü haber geldi. Gösterdiği performansla teknik direktör Fatih Terim'den formayı kapan 20 yaşındaki genç futbolcununsol üst arka adale grubunda ikinci derecezorlanma, kısmi yırtık ve kanama tespitedildi. Boey'un tedavisine başlandığı açıklanırken, genç oyuncunun en az 2 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Boey, ligde Trabzonspor ve Alanya ile Avrupa'da Lazio maçlarında forma giyemeyecek. Sağ bektegörev mecburen Yedlin'e verilecek.