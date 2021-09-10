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Giriş Tarihi: 10.9.2021

%50 damping!

MEHMET ÖZCAN
%50 damping!

Assunçao için Famalicao 7 milyon Euro istedi, ama fiyat kıran G.Saray bedeli 3.5 milyon Euro’ya indirdi. Oyuncunun maaşı 96 bin Euro’dan 450 bin Euro’ya çıktı

Transferin son günü alınan Gustavo Assunçao, 100 bin Euro'ya kiralanırken, sözleşmesine 3.5 milyon Euro satın alma opsiyonu koyuldu. Portekiz ekibi Famalicao'nun, görüşmelere 7 milyon Euro bonservis beklentisiyle oturduğu ortaya çıktı. Sarı-kırmızılı kulüp önce menajer Ahmet Bulut'u devreye soktu. Bulut'un Avrupa'da iş ortaklığı yaptığı Jorge Mendes de söz sahibi olduğu Famalicao'nun bonservis talebinde %50 indirime gitmesini sağladı. 21 yaşındaki Brezilyalı orta saha ise Galatasaray'a gelerek ücretini 6'ya katladı. Portekiz'de yıllık 96 bin Euro alan Assunçao, sarı-kırmızılı kulüpte 450 bin Euro kazanacak. Yönetim, bir diğer yeni transfer Sacha Boey'a da aynı bedele imza attırmıştı. Boey gibi geleceğe yatırım gözüyle bakılan Assunçao beklenen gelişmeyi gösterirse, sezon sonunda 3.5 milyon Euro'ya bonservisi alınacak.

SACHA BOEY ŞOKU EN AZ 2 HAFTA YOK!
SARI-KIRMIZILI takımın sağ bekine ilaç olan Sacha Boey'dan üzücü haber geldi. Gösterdiği performansla teknik direktör Fatih Terim'den formayı kapan 20 yaşındaki genç futbolcunun sol üst arka adale grubunda ikinci derece zorlanma, kısmi yırtık ve kanama tespit edildi. Boey'un tedavisine başlandığı açıklanırken, genç oyuncunun en az 2 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Boey, ligde Trabzonspor ve Alanya ile Avrupa'da Lazio maçlarında forma giyemeyecek. Sağ bekte görev mecburen Yedlin'e verilecek.

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