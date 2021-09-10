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Giriş Tarihi: 10.9.2021

UEFA’dan, FIFA’ya tehdit: Boykot ederiz!

UEFA’dan, FIFA’ya tehdit: Boykot ederiz!
FIFA ve UEFA arasında Dünya Kupası gerilimi yaşanıyor. FIFA'nın Futbol Gelişim Direktörü Arsene Wenger, dev turnuvanın 2 yılda bir düzenlenmesi yönündeki çalışmaların verimli geçtiğini ve bu projenin onaylanacağını söyledi. Ancak Avrupa futbolunun patronu UEFA, 4 yılda bir düzenlenen Dünya Kupası'nda köklü değişikliği kabul etmiyor. Başkan Aleksander Ceferin, The Times'a verdiği röportajda, "Her yaz büyük turnuva yapılması futbolu ve oyuncuları öldürür. Federasyonlarımız bunu desteklemiyor. Avrupa ve Güney Amerika ülkeleri FIFA'nın kararını boykot etmeye hazır" mesajını verdi.

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UEFA’dan, FIFA’ya tehdit: Boykot ederiz!
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