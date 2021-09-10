UEFA’dan, FIFA’ya tehdit: Boykot ederiz!

FIFA ve UEFA arasında Dünya Kupası gerilimi yaşanıyor. FIFA'nın Futbol GelişimDirektörü Arsene Wenger, dev turnuvanın2 yılda bir düzenlenmesi yönündeki çalışmalarınverimli geçtiğini ve bu projenin onaylanacağını söyledi. Ancak Avrupa futbolunun patronu UEFA, 4 yılda bir düzenlenen Dünya Kupası'nda köklü değişikliği kabul etmiyor. Başkan Aleksander Ceferin,The Times'a verdiği röportajda, "Heryaz büyük turnuva yapılması futbolu veoyuncuları öldürür. Federasyonlarımızbunu desteklemiyor. Avrupa ve GüneyAmerika ülkeleri FIFA'nın kararını boykotetmeye hazır" mesajını verdi.