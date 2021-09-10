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Giriş Tarihi: 10.9.2021

Yapay zekayla sakatlık biter mi!

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Yapay zekayla sakatlık biter mi!

Konya Teknokent bünyesinde geliştirilen yapay zeka ile sporcularda olası sakatlık, kas problemleri ve yorgunluklar tespit edilecek, hemen önlem alınacak

Konya Teknik Üniversitesi, Elektrik- Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Ceylan, sporda kulüplerin sakatlık nedeniyle uğradıkları zararı en aza indirecek formülü ile büyük bir soruna çare olacak. Ceylan'ın, Konya Teknokent bünyesinde geliştirdiği yapay zeka destekli termal görüntüleme yazılımı ai4sport, profesyonel sporcularda olası sakatlık, kas problemleri ve yorgunlukları tespit edebiliyor. Böylece potansiyel sakatlıkların önüne geçilebiliyor. Ceylan, bir Süper Lig ekibi ile 2 sezondur deneme çalışmaları gerçekleştirdiklerini ve %75 oranında sakatlıkları önceden tespit ettiklerini belirtti. Ayrıca 3 Süper Lig takımı ile görüştüklerini ve 2 ay içinde sistemin kullanıma gireceğini vurguladı.

ERKEN UYARI SİSTEMİ
Doç. Dr. Ceylan, sporcuların sakatlıklarının önüne geçme yöntemini ise şu sözlerle özetledi: "Aivisiontech, termal, hiperspektral, 3D gibi farklı görüntüleme modalitelerinden elde edilen verileri yapay zeka ile analiz ediyor. Termal kameradan elde edilen görüntüleri 3 binin üzerinde görüntü ile eğitilen yapay zeka yazılımımızla topluyoruz. Böylece potansiyel sakatlıklar, kas problemleri, enflamasyon asimetrisi ve yorgunluk belirtileri çok kısa sürede ve önceden tespit edilmiş oluyor. Sakatlığın gerçekleşmemesi için gerekli önlemler alınabiliyor."

KAYIP 2 MİLYAR 312 MİLYON TL
SAKATLIKLAR nedeniyle yaşanan kayıplara ise en iyi örnek İngiltere Premier Ligi gösteriliyor. Deloitte'in araştırmasına göre 2020-21'de 20 kulüp sakatlık nedeniyle oyuncularını toplam 21 bin 4 gün kaybetti. Bunun maliyeti ise 197 milyon Pound (2 milyar 312 milyon TL) oldu.

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Yapay zekayla sakatlık biter mi!
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