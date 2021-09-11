Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri On Numara sonuçları açıklandı! 10 Eylül 2021 Milli Piyango Online ile On Numara çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 11.9.2021 07:28 Son Güncelleme: 11.9.2021 07:28

On Numara sonuçları açıklandı! 10 Eylül 2021 Milli Piyango Online ile On Numara çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama ekranı

On Numara sonuçları açıklandı! 10 Eylül 2021 Milli Piyango Online ile On Numara çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama ekranı

Şans oyunu severler On Numara sonuçları ile ilgili olarak kazandıran numaraları merak ediyor. Milli Piyango huzurunda canlı olarak gerçekleştirilen çekiliş sonuçları MPİ sitesinden sorgulanıyor. Geçen haftaki büyük ikramiyenin 216.951 TL ulaşması bu haftaki çekilişe olan ilgiyi arttırmıştı. Şanslı numaraları doğru tahminle kazanmak amacıyla kazandıran numaraları öğrenmek isteyerek 10 Eylül MPİ On Numara sonuçları açıklandı mı? sorusuyla araştırma yapıyordu. On Numara sonuçları açıklandı! 10 Eylül 2021 Milli Piyango ile On Numara çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgula ekranı ile ilgili bilgiler…

On Numara sonuçları şu an itibariyle şans oyunu tutkunlarının gündeminde bulunuyor. Haftanın iki günü gerçekleşen çekilişte kazandıran numaraları öğrenmek isteyenler MPİ resmi sitesine yoğunluk kazandırıyor. Bilindiği üzere 22 şanslı numara içerisinden 10 tanesini doğru tahmin ederse büyük ikramiyenin sahibi oluyor. Buna göre; On Numara sonuçları açıklandı! 10 Eylül 2021 Milli Piyango ile On Numara çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgula ekranı

ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

On Numara sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi (MPİ) ve Sisal Şans ortaklığında bugün (10 Eylül 2021 Cuma) MP TV canlı çekilişiyle şanslı numaraları belirlenen MPİ On Numara sonuçları ve MPİ hızlı bilet sorgulama ekranı detayları şöyle;

On Numara çekilişi saat 20.00'da yapıldı. Bilet numaranız ile sonuç ekranından ikramiye sonucunuzu online olarak aşağıdaki link üzerinden sorgulayabilirsiniz.

10 Eylül 2021 On numara kazandıran numaraları : 1-5-8-9-13-24-25-28-29-30-31-41-44-55-57-59-60-63-65-66-73-80

ON NUMARA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI-TIKLAYINIZ

EN SON YAPILAN ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NASILDI?

On Numara 6 Eylül çekiliş sonuçları aşağıdaki gibidir.

2 - 4- 6 - 7 - 16 - 20 - 23 - 25 - 36- 39 - 44 - 49 - 51 - 52- 56 - 58 - 62 - 63- 67- 69- 70 - 77

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

On Numara, 1 ila 80 (dahil) arasındaki on rakamın sıra gözetilmeksizin doğru tahmin edilmesinden oluşur. Bir oyun kombinasyonu, 1 ila 80 (dahil) arasındaki on rakamdan oluşur.

Tek bir oyun kombinasyonunun (kolon) ücreti 2 TL'dir. Minimum oynama tutarı tek bir oyun kombinasyonun (kolon) ücretine eşittir.

Kazanan kombinasyon, 1 ila 80 (dahil) arasındaki rakamlardan çekilen yirmi iki rakamdan oluşur. Her çekilişte, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden yirmi iki adet rakam çekilir. Sisal Şans sistemi sayesinde her bir çekiliş tahmin edilemez olup her kombinasyonun çıkma olasılığı aynıdır.

SEN SEÇ!

Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolü üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılar'dan da oluşturabilirsin.

Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur...

SİSTEM OYUNU!

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10'dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.

ÇOKLU ÇEKİLİŞ!

Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

İPTAL

Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

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On Numara sonuçları açıklandı! 10 Eylül 2021 Milli Piyango Online ile On Numara çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama ekranı
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