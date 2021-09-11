Survivor 2022 All Star’ın ilk yarışmacısı belli oldu! Milyonlar o açıklamayı bekliyordu...

"Bir kere bile potaya girmedi. Benim kaç kere ismim çıktı. Halk sayesinde dokuz kez SMS birincisiydim. Gerçek bir 'survivor' değil ki. Çocuğu seviyorum ama benim omzumda kapsül parçalı, iki kırığım varken bununla ilgili ağlamıyordum. Ama o, omzunu parkurda bir yere sürtüyor ve ağlıyordu. Bazı şeyler ilginç geliyor."

ifadelerini kullanan Yağcı'ya cevap jet gibi geldi.

Survivor 2020 sezonu şampiyonu Cemal Can Canseven sosyal medya paylaşımıyla yanıt verdi ve "Ne bu tantana? ben her şeyi söylemiştim zaten en başından" mesajını yazdı.