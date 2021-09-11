Survivor 2022 All Star’ın ilk yarışmacısı belli oldu! Milyonlar o açıklamayı bekliyordu...

Çekimleri Dominik'te gerçekleştirilen yapımcılığını Acun Ilıcalı'nın üstlendiği yarışma programı Survivor 2022 sezonunun ilk yarışmacısı belli oldu. Önümüzdeki sezonda adada ve parkurlarda mücadele edecek isimlerden ilki, daha önceki sezonlardan da tanıdığımız Barış Murat Yağcı oldu. Barış Murat Yağcı, yaptığı açıklamada "Bu sefer daha farklı olacak. O sebeple çok heyecanlıyım" ifadelerini kullandı.
BARIŞ MURAT YAĞCI BOMBAYI PATLATTI!
Yağcı, geçtiğimiz gün gittiği bir alışveriş merkezinde magazin muhabirlerinin sorularını yanıtladı. Survivor All Star 2022'ye katılacağını açıklayan Yağcı, "Survivor All Star 2022'ye katılacağım için mutluyum, bu sefer daha farklı olacak. O sebeple çok heyecanlıyım" dedi.
SURVIVOR YENİ SEZON KADROSU NETLEŞMEYE BAŞLADI!
Barış Murat Yağcı'nın ilk Survivor yarışmacısı olarak açıklanmasının ardından gözler diğer isimlere çevrildi. Ancak henüz diğer yarışmacılara ilişkin net bir açıklama bulunmuyor.
"GERÇEK SURVİVOR DEĞİL"
Mayıs 2021'de Hürriyet gazetesinden Hakan Gence'ye konuşan oyuncu, 'Her Şeye Rağmen' adlı kitabında yer alan "Kazanan kişinin 'survivor' olduğunu hiçbir zaman düşünmedim" sözlerini açıklamış ve Cemal Can Canseven'in şampiyon olması hakkındaki düşüncelerine açıklık getirmişti.
"Bir kere bile potaya girmedi. Benim kaç kere ismim çıktı. Halk sayesinde dokuz kez SMS birincisiydim. Gerçek bir 'survivor' değil ki. Çocuğu seviyorum ama benim omzumda kapsül parçalı, iki kırığım varken bununla ilgili ağlamıyordum. Ama o, omzunu parkurda bir yere sürtüyor ve ağlıyordu. Bazı şeyler ilginç geliyor."
ifadelerini kullanan Yağcı'ya cevap jet gibi geldi.
Survivor 2020 sezonu şampiyonu Cemal Can Canseven sosyal medya paylaşımıyla yanıt verdi ve "Ne bu tantana? ben her şeyi söylemiştim zaten en başından" mesajını yazdı.