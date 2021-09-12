ATV’de Kardeşlerim yeni bölüm izle! Kardeşlerim son bölümde ortalık karıştı!

KARDEŞLERİM YENİ BÖLÜMDE NELER OLDU?

"Olur mu dersin? Karanlık sokakların üstüne, günün birinde güneş doğar mı dersin?"

Kadir, demir parmaklıklar ardında suçsuzluğunun ortaya çıkacağı, kardeşlerine kavuşacağı günü umutla beklerken, dört bir yana savrulan kardeşler de, abilerini hapisten çıkartmak için ellerinden geleni yapıyorlardır. Babası Akif'le ilgili acı gerçeği öğrenen Doruk'un hayatı büyük ölçüde sarsılırken, Asiye'yle ilişkisi de geri dönülemez bir yola girer.

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