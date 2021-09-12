Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Trabzonspor Galatasaray maçı canlı yayın izle! Süper Lig Trabzonspor Galatasaray maçı canlı yayın kanalı izle
Giriş Tarihi: 12.9.2021 20:26 Son Güncelleme: 12.9.2021 20:26

Trabzonspor Galatasaray maçı canlı yayın izle! Süper Lig Trabzonspor Galatasaray maçı canlı yayın kanalı izle

Trabzonspor Galatasaray maçı canlı yayın izle! Süper Lig Trabzonspor Galatasaray maçı canlı yayın kanalı izle

Süper Lig’in 4. Haftası önemli bir karşılaşmaya sahne oluyor. Ligin 4. Hafta maçları kapsamında Trabzonspor ile Galatasaray yeşil sahada bir araya geliyor. Çıktığı son 3 maçta yenilgi yüzü göremeyen bordo mavili ekip Beşiktaş’ın kazanması sonrası ligin zirvesi için mücadele verirken, Karadeniz Fırtınası Galatasaray karşısında alacağı 3 puan ile ligin zirvesi için avantajını arttırmayı istiyor. Son 3 maçında tek beraberliği bulunan Galatasaray ise deplasmandan 3 puanla dönmeyi hedefliyor. Öte yandan karşılaşmayı televizyondan takip edecek olan futbolseverler yoğun olarak Trabzonspor Galatasaray maçı canlı yayın kanalı ile ilgili detayları öğrenmek isteyerek “Trabzonspor Galatasaray maçı canlı izle” şeklinde araştırmalarına devam ediyor. Merak konusu olan Trabzonspor Galatasaray maçı canlı izleme linki ve maça ilişkin son dakika detaylar.

Trabzonspor ile Galatasaray 2021-2022 Süper Lig sezonu 4. Hafta maçları kapsamında kozlarını paylaşıyor. Kayıpsız tamamladığı 3 hafta sonunda 9 puanla maç eksiğiyle 4. Sırada bulunan bordo mavili ekip Galatasaray karşısında evinde kazanmak ve zirve için avantajını arttırmak istiyor. Galatasaray ise bordo-mavili ekip karşısında galip gelerek İstanbul'a 3 puanla dönmek ve ligin üst sıralarına tırmanmayı hedefliyor. Diğer taraftan keyifli geçmesi beklenen müsabakayı izlemek ve heyecanlı anlara ortak olmak isteyen futbolseverler Trabzonspor Galatasaray maçı canlı yayın kanalı ile ilgili bilgi edinmek isteyerek "Trabzonspor Galatasaray maçı canlı izle" şeklindeki araştırmalarını sürdürüyor.

TRABZONSPOR GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE

Süper Lig Trabzonspor - Galatasaray maçı canlı yayın kanalı ve merak konusu olan tüm detaylar şöyle;

  • Süper Lig 4. Hafta Trabzonspor - Galatasaray maçında ilk düdük 12 Eylül 2021 Pazar günü saat 20:00'da başlayacak. Müsabaka beIN Sports 1 ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.

TRABZONSPOR GALATASARAY MAÇI İLK 11'LER


TRABZONSPOR XI:

GALATASARAY XI:



Aşağıda yer alan linke tıklayarak maç saatinden itibaren mücadeleyi canlı olarak izleyebilirsiniz...

TRABZONSPOR GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE | TIKLAYINIZ

TRABZONSPOR İLE GALATASARAY 132. RANDEVUDA

Süper Lig'in 4. haftasında yarın karşılaşacak olan Trabzonspor ile Galatasaray, birbirlerine 132. rakip olacak. 47 yıllık rekabette sarı-kırmızılı takımın 59, bordo-mavililerin ise 43 galibiyeti bulunuyor. 29 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Trabzonspor, Süper Lig'in 4. Haftasında bugün Galatasaray ile karşılaşacak. Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak olan müsabakayı Ali Palabıyık yönetecek. Palabıyık'ın yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Ceyhun Sesigüzel yapacak.



Malatayaspor, Sivasspor ve Giresunspor galibiyetleriyle ligin ilk 3 haftasını 9 puanla lider olarak tamamlayan Trabzonspor, sarı-kırmızılılar karşısında sahadan galibiyetle ayrılması halinde 17 sezon sonra ligin ilk 4 haftasını galibiyetle tamamlayacak.

Bu hafta Trabzonspor'un konuğu olan Galatasaray ise Giresunspor ve Hatayspor galibiyetleriyle sezona başlarken, Kasımpaşa ile berabere kaldı. İlk 3 haftada 7 puan toplayan Aslan, 4. sırada yer alıyor.

LİGDE GALATASARAY ÖNDE

İki ekip arasında 1974-1975 sezonunda başlayan 47 yıllık rekabette yapılan resmi ve özel 131 müsabakanın 59'unu Galatasaray, 43'ünü Trabzonspor kazandı, 29 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu maçlarda 171 gol atarken, bordo-mavililer ise 147 golle karşılık verdi.



Ligde yapılan 96 karşılaşmanın 42'sini Galatasaray, 31'ini ise Trabzonspor kazandı. 23 karşılaşmada da galip çıkmadı. Söz konusu mücadelelerde sarı-kırmızılılar 124, bordo-mavililer ise 110 gol kaydetti.

Geçtiğimiz sezon iki takım arasında Trabzon'da oynanan maçı Galatasaray 2-0 kazanırken, İstanbul'daki karşılaşma ise 1-1'lik beraberlikle sonuçlanmıştı.



TRABZON'DA, TRABZONSPOR ÜSTÜN

Trabzonspor ile Galatasaray arasında Trabzon'da yapılan lig karşılaşmalarında ev sahibi ekip, galibiyet sayısında rakibinin 3 farkla önünde bulunuyor. Karadeniz temsilcisi, sahasındaki 48 maçta Galatasaray'ı 20 kez yendi. Sarı-kırmızılılar ise bordo-mavilileri deplasmanda 17 defa mağlup ederken, 11 karşılaşma berabere bitti. Ayrıca iki takım da 59'ar gol kaydetti.

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Trabzonspor Galatasaray maçı canlı yayın izle! Süper Lig Trabzonspor Galatasaray maçı canlı yayın kanalı izle
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