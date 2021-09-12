Trabzonspor ile Galatasaray 2021-2022 Süper Lig sezonu 4. Hafta maçları kapsamında kozlarını paylaşıyor. Kayıpsız tamamladığı 3 hafta sonunda 9 puanla maç eksiğiyle 4. Sırada bulunan bordo mavili ekip Galatasaray karşısında evinde kazanmak ve zirve için avantajını arttırmak istiyor. Galatasaray ise bordo-mavili ekip karşısında galip gelerek İstanbul'a 3 puanla dönmek ve ligin üst sıralarına tırmanmayı hedefliyor. Diğer taraftan keyifli geçmesi beklenen müsabakayı izlemek ve heyecanlı anlara ortak olmak isteyen futbolseverler Trabzonspor Galatasaray maçı canlı yayın kanalı ile ilgili bilgi edinmek isteyerek "Trabzonspor Galatasaray maçı canlı izle" şeklindeki araştırmalarını sürdürüyor.
Süper Lig Trabzonspor - Galatasaray maçı canlı yayın kanalı ve merak konusu olan tüm detaylar şöyle;
TRABZONSPOR XI:
GALATASARAY XI:
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Süper Lig'in 4. haftasında yarın karşılaşacak olan Trabzonspor ile Galatasaray, birbirlerine 132. rakip olacak. 47 yıllık rekabette sarı-kırmızılı takımın 59, bordo-mavililerin ise 43 galibiyeti bulunuyor. 29 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.
Trabzonspor, Süper Lig'in 4. Haftasında bugün Galatasaray ile karşılaşacak. Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak olan müsabakayı Ali Palabıyık yönetecek. Palabıyık'ın yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Ceyhun Sesigüzel yapacak.
Malatayaspor, Sivasspor ve Giresunspor galibiyetleriyle ligin ilk 3 haftasını 9 puanla lider olarak tamamlayan Trabzonspor, sarı-kırmızılılar karşısında sahadan galibiyetle ayrılması halinde 17 sezon sonra ligin ilk 4 haftasını galibiyetle tamamlayacak.
Bu hafta Trabzonspor'un konuğu olan Galatasaray ise Giresunspor ve Hatayspor galibiyetleriyle sezona başlarken, Kasımpaşa ile berabere kaldı. İlk 3 haftada 7 puan toplayan Aslan, 4. sırada yer alıyor.
İki ekip arasında 1974-1975 sezonunda başlayan 47 yıllık rekabette yapılan resmi ve özel 131 müsabakanın 59'unu Galatasaray, 43'ünü Trabzonspor kazandı, 29 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu maçlarda 171 gol atarken, bordo-mavililer ise 147 golle karşılık verdi.
Ligde yapılan 96 karşılaşmanın 42'sini Galatasaray, 31'ini ise Trabzonspor kazandı. 23 karşılaşmada da galip çıkmadı. Söz konusu mücadelelerde sarı-kırmızılılar 124, bordo-mavililer ise 110 gol kaydetti.
Geçtiğimiz sezon iki takım arasında Trabzon'da oynanan maçı Galatasaray 2-0 kazanırken, İstanbul'daki karşılaşma ise 1-1'lik beraberlikle sonuçlanmıştı.
Trabzonspor ile Galatasaray arasında Trabzon'da yapılan lig karşılaşmalarında ev sahibi ekip, galibiyet sayısında rakibinin 3 farkla önünde bulunuyor. Karadeniz temsilcisi, sahasındaki 48 maçta Galatasaray'ı 20 kez yendi. Sarı-kırmızılılar ise bordo-mavilileri deplasmanda 17 defa mağlup ederken, 11 karşılaşma berabere bitti. Ayrıca iki takım da 59'ar gol kaydetti.