Cristiano Ronaldo’dan sonra dibe vurdular! Juventus galibiyete hasret kaldı…

Son dakika… Futbolun en büyük yıldızlarından birisi olan Cristiano Ronaldo, Juventus'ta geçirdiği 3 sezonun ardından beklenmedik bir transfer gelişmesiyle Manchester United'a geri döndü.
Sözleşmesinin sonuna kadar Juventus'ta kalması beklenen Portekizli yıldız, herkesi şaşırtan bir gelişmeyle ayrılmaya karar verdi.
Ronaldo'nun ayrılık kararının ardından Avrupa'nın önde gelen spor gazetelerinde yıldız oyuncunun Manchester City'e transfer olacağı söylendi.
Özellikle İngiliz medyasında Cristiano Ronaldo'nun Manchester City'e imza atması an meselesi haline gelmişken, Manchester United efsanelerinin devreye girmesiyle ibre şehrin diğer takımına yöneldi.
Alex Ferguson ve Rio Ferdinand gibi isimlerin Cristiano Ronaldo ile gerçekleştirdiği görüşmeler sonucunda kararını değiştiren Ronaldo, Manchester City'den vazgeçerek United'a döndü.
Futbolda büyük bir sükse yaratan bu gelişme, futbolseverler tarafından heyecanla karşılandı.
Manchester United'daki ikinci döneminde çıkacağı ilk maç büyük heyecanla beklenen Ronaldo, ilk maçına çıktı ve adeta damga vurdu.
Newcastle United ile oynanan zorlu mücadelede takımına galibiyeti getiren gollerden 2'sini kaydeden Ronaldo, geri dönüşünü tam anlamıyla gerçekleştirdi.
Öte yandan Ronaldo'nun ayrılmasıyla büyük bir kan kaybına uğrayan Juventus, İtalya Serie A'da zor günler geçiriyor.
Juventus, Ronaldo'suz çıktığı ilk 3 lig maçında galibiyet alamadı ve ligin dibini boyladı.
Sezona, Udinese mağlubiyetiyle başlayan Torino ekibi, daha sonra Empoli ve Napoli'ye mağlup oldu ve Serie A'nın 3. haftasını 0 puanla kapattı.
Juventus'un yaşadığı bu düşüş, İtalyan medyasında Ronaldo'nun takımdan ayrılmasıyla bağdaştırıldı.