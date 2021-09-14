Acun Ilıcalı’nın satın alacağı Hull City hangi ülkenin takımı, kaçıncı ligde? Hull City Futbol Kulübü sahibi kim?

Sunuculuk, yapımcılık, girişimci gibi birçok kimlikle tanınan Acun Ilıcalı şimdi ise gözünü futbol kulüplerine dikti. Ünlü isim bugün özel bir televizyon programında yaptığı açıklamada Hull City isimli bir futbol kulübünü satın alma hedefine çok yaklaştığını ifade etti. Bu açıklama sonrasında ise binlerce kişi "Acun Ilıcalı'nın satın alacağı Hull City hangi ülkenin takımı, kaçıncı ligde?" gibi sorulara yanıt aramaya başladı. 52 yaşındaki Türk Televizyoncu medya sektörü sonrası spor sektöründe yıldızı parlayan bir isim olmayı planlıyor. Peki, Hull City hangi ülkenin takımı ve kaçıncı ligde? İşte merak edilenler...
Özel bir kanala açıklamalarda bulunan Acun Ilıcalı; "Hull City'yi almayı düşünüyorum, güzel görüşmeler de yaptık, iki taraf birbirini iyi anladı. Karşı taraf bize güveniyor. Allah izin verirse hayalim gerçekleşecek. İngiltere'de ülkemizin bayrağını Hull City'nin başarısıyla dalgalandırmak istiyorum. Hull City'nin inşallah ileride hocasından, belli futbolcularına kadar Türklerden oluşmasını istiyorum. Hedefim dünyada ses getiren bir takım oluşturmak." ifadeleriyle dikkat çekti...
Peki, Hull City futbol kulübü hangi ülkeye ait, kaçıncı ligde?
İşte merak edilenler...
Hull City Association Football Club Yorkshire'da 1904 yılında kurulan bir İngiliz futbol kulübüdür. 2021-22 sezonunda EFL Championship'te mücadele edecektir.
Kulüp tarihinde kaydedilen en büyük başarı 2014 yılında ulaştıkları FA Cup finalidir.
Kulüp, iç saha maçlarını 25.450 seyirci kapasiteli KCOM Stadyumu'nda oynamaktadır. Maskotlarının bir kaplan olmasından ötürü takımın renkleri kehribar ve siyahtır.
2014-15 sezonunda UEFA Avrupa Ligi play-offlarında mücadele etti.
Takımın sahibi Mısırlı iş insanı Assem Allam'dır.
2021 yılında Türk iş insanı Acun Ilıcalı, kulübü satın almak için görüşmelere başladı.