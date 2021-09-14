Acun Ilıcalı’nın satın alacağı Hull City hangi ülkenin takımı, kaçıncı ligde? Hull City Futbol Kulübü sahibi kim?

Sunuculuk, yapımcılık, girişimci gibi birçok kimlikle tanınan Acun Ilıcalı şimdi ise gözünü futbol kulüplerine dikti. Ünlü isim bugün özel bir televizyon programında yaptığı açıklamada Hull City isimli bir futbol kulübünü satın alma hedefine çok yaklaştığını ifade etti. Bu açıklama sonrasında ise binlerce kişi "Acun Ilıcalı'nın satın alacağı Hull City hangi ülkenin takımı, kaçıncı ligde?" gibi sorulara yanıt aramaya başladı. 52 yaşındaki Türk Televizyoncu medya sektörü sonrası spor sektöründe yıldızı parlayan bir isim olmayı planlıyor. Peki, Hull City hangi ülkenin takımı ve kaçıncı ligde? İşte merak edilenler...