Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı Şampiyonlar Ligi'nde sahne alıyor! Lille-Wolfsburg (CANLI)

Şampiyonlar Ligi'nde 2021-2022 sezonunun açılış gününde heyecanı 22.00 seansında devam ediyor. 19.45'te oynanan iki maçın ardından 22.00'de başlayan Lille-Wolfsburg maçı, Türk futbolseverleri de yakından ilgilendiriyor.
Milli futbolcularımız Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille, kendi evinde G Grubu'nun ilk maçında Wolfsburg'u ağırlıyor.
Stade Pierre Mauroy'da oynanan zorlu mücadeleyi, Hollandalı hakem Danny Makkelie yönetiyor. G Grubu'nun ilk maçında maçında Sevilla ve Salzburg, 1-1 berabere kaldı.
İLK 11'LER
Lille: Grbic, Zeki Çelik, Fonte, Botman, Reinildo, Ikone, Xeka, Andre, Gomes, David, Burak Yılmaz
Wolfsburg: Casteels, Mbabu, Lacroix, Brooks, Roussillon, Guilavogui, Arnold, Steffen, Philipp, Baku, Weghorst