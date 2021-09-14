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Giriş Tarihi: 14.9.2021 21:54 Son Güncelleme: 14.9.2021 21:54

Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı Şampiyonlar Ligi'nde sahne alıyor! Lille-Wolfsburg (CANLI)

Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı Şampiyonlar Ligi’nde sahne alıyor! Lille-Wolfsburg CANLI

Şampiyonlar Ligi'nin yeni sezonunda milli futbolcularımızın formasını giydiği Lille, Wolfsburg karşısında sezonu açıyor. Bundesliga ekibine karşı Burak Yılmaz ve Zeki Çelik ilk 11'de başladı. Yusuf Yazıcı ise yedeklerde bulunuyor. Karşılaşmanın canlı skor takibine haberimizden ulaşabilirsiniz...

Şampiyonlar Ligi'nde 2021-2022 sezonunun açılış gününde heyecanı 22.00 seansında devam ediyor. 19.45'te oynanan iki maçın ardından 22.00'de başlayan Lille-Wolfsburg maçı, Türk futbolseverleri de yakından ilgilendiriyor.

Milli futbolcularımız Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille, kendi evinde G Grubu'nun ilk maçında Wolfsburg'u ağırlıyor.

Stade Pierre Mauroy'da oynanan zorlu mücadeleyi, Hollandalı hakem Danny Makkelie yönetiyor. G Grubu'nun ilk maçında maçında Sevilla ve Salzburg, 1-1 berabere kaldı.

CANLI | LILLE 0-0 WOLFSBURG

İLK 11'LER

Lille: Grbic, Zeki Çelik, Fonte, Botman, Reinildo, Ikone, Xeka, Andre, Gomes, David, Burak Yılmaz

Wolfsburg: Casteels, Mbabu, Lacroix, Brooks, Roussillon, Guilavogui, Arnold, Steffen, Philipp, Baku, Weghorst

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Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı Şampiyonlar Ligi'nde sahne alıyor! Lille-Wolfsburg (CANLI)
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