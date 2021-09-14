Eski takım arkadaşı Oktay Derelioğlu, Stefan Kutz’u değerlendirdi! ’İyi bir profesyonel, pozitif bir kişilik...’

'BİZ ALMAN MİLLİ TAKIMINDA GÖREV ALABİLİR MİYİZ?'

Oktay Derelioğlu: 'Kuntz takım arkadaşımdı, onun bu göreve gelmesi takım arkadaşı olarak bizi sevindirdi ayrı mesele ama acaba biz Alman kulüpleri veya Alman milli takımında bu görevi bulabilir miyiz? Bu düşündürücü. Futbolun içinden gelen birçok teknik adam var.