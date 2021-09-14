Eski takım arkadaşı Oktay Derelioğlu, Stefan Kutz’u değerlendirdi! ’İyi bir profesyonel, pozitif bir kişilik...’

Bochum, K'lautern, Beşiktaş, Bielefeld gibi takımlarda oynayan Kuntz, teknik direktörlük kariyerinde de Karlsruhe, Ahlen, Bochum gibi takımları çalıştırdı.
Almanya U21 milli takımının başında 53 maça çıkan Kuntz, 2.28 puan ortalamsaıyla dikkat çekti. Kuntz'un Beşiktaş'ta oynadığı dönemde takım arkadaşı olan Oktay Derelioğlu, Sabah.com.tr'ye özel açıklamalarda bulundu.
'BİZ ALMAN MİLLİ TAKIMINDA GÖREV ALABİLİR MİYİZ?'
Oktay Derelioğlu: 'Kuntz takım arkadaşımdı, onun bu göreve gelmesi takım arkadaşı olarak bizi sevindirdi ayrı mesele ama acaba biz Alman kulüpleri veya Alman milli takımında bu görevi bulabilir miyiz? Bu düşündürücü. Futbolun içinden gelen birçok teknik adam var.
Stefan Kuntz pozitif biridir, iyi bir oyuncuydu. Bir sezon oynadı Beşiktaş'ta. O dönem ön elemede Rosenborg'a elenmiştik. Kuntz için iyi bir profesyonel diyebilirim.'