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Giriş Tarihi: 14.9.2021 16:21 Son Güncelleme: 14.9.2021 17:24

Eski takım arkadaşı Oktay Derelioğlu, Stefan Kutz'u değerlendirdi! 'İyi bir profesyonel, pozitif bir kişilik...'

ERSEL YILDIRIM ERSEL YILDIRIM
Eski takım arkadaşı Oktay Derelioğlu, Stefan Kutz’u değerlendirdi! ’İyi bir profesyonel, pozitif bir kişilik...’

Şenol Güneş ile yolların ayrılmasından sonra yeni teknik direktörün kim olacağı merak ediliyordu. Milli takımdan sorumlu yönetici Hamit Altınop, Alman futbol adamı Stefan Kuntz ile görüştü. İki taraf arasında anlaşma sağlandı. Kuntz'un eski takım arkadaşı Oktay Derelioğlu, Alman futbol adamını Sabah.com.tr'ye değerlendirdi.

Milli takımın yeni teknik direktörünün Stefan Kuntz olması bekleniyor. 1962 yılında Almanya'da dünyaya gelen Kuntz, futbolculuk döneminde bir sezon Beşiktaş forması giydi.

Bochum, K'lautern, Beşiktaş, Bielefeld gibi takımlarda oynayan Kuntz, teknik direktörlük kariyerinde de Karlsruhe, Ahlen, Bochum gibi takımları çalıştırdı.

Almanya U21 milli takımının başında 53 maça çıkan Kuntz, 2.28 puan ortalamsaıyla dikkat çekti. Kuntz'un Beşiktaş'ta oynadığı dönemde takım arkadaşı olan Oktay Derelioğlu, Sabah.com.tr'ye özel açıklamalarda bulundu.

'BİZ ALMAN MİLLİ TAKIMINDA GÖREV ALABİLİR MİYİZ?'

Oktay Derelioğlu: 'Kuntz takım arkadaşımdı, onun bu göreve gelmesi takım arkadaşı olarak bizi sevindirdi ayrı mesele ama acaba biz Alman kulüpleri veya Alman milli takımında bu görevi bulabilir miyiz? Bu düşündürücü. Futbolun içinden gelen birçok teknik adam var.

Stefan Kuntz pozitif biridir, iyi bir oyuncuydu. Bir sezon oynadı Beşiktaş'ta. O dönem ön elemede Rosenborg'a elenmiştik. Kuntz için iyi bir profesyonel diyebilirim.'

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Eski takım arkadaşı Oktay Derelioğlu, Stefan Kutz'u değerlendirdi! 'İyi bir profesyonel, pozitif bir kişilik...'
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