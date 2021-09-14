Nwakaeme ve Hamsik’ten müthiş performans! Trabzonspor istatistiklerde yükselişe geçti...

HEDEFİ 45 YILLIK REKORU KIRMAK

Ligde 4 maçta 4 gol atarak 1976- 77 sezonunda Necmi Perekli'den sonra bunu başaran ilk isim olan Nwakaeme takımını da sırtlamaya devam ediyor. 2018-19'da Hapoel Beer Sheva'dan alınan Nijeryalı oyuncu, geride kalan 4 sezonda 117 maça çıkarken 37 gol buldu. Bu sezon Yeni Malatya, Sivas, Giresun ve son olarak da G.Saray ağlarını 32 yaşındaki sol kanat, teknik direktör Abdullah Avcı'nın da yüzünü güldürdü. Nwakame artık Necmi Perekli'nin 45 yıl önceki ilk 6 maçta bulduğu 8 gollük rekoru geçmek için çalışacak.