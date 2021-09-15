Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı! Anadolu Üniversitesi 2021 AÖF sınav sonuçları sorgulama sayfası
Giriş Tarihi: 15.9.2021 07:38 Son Güncelleme: 15.9.2021 07:39

AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı! Anadolu Üniversitesi 2021 AÖF sınav sonuçları sorgulama sayfası

AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı! Anadolu Üniversitesi 2021 AÖF sınav sonuçları sorgulama sayfası

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF yaz okulu sınav sonuçları için sorgulamalar sürüyordu. Söz konusu sınava katılım gösteren adaylar sınav sonrası sonuçları beklemeye başladılar. 4 Eylül Cumartesi günü Anadolu Üniversitesi tarafından tamamlanan Açıköğretim Fakültesi yaz okulu sınav sonuçları için gözler gelecek son dakika açıklamasına çevrilmişti. AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı. İşte 2021 AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı ve bilgiler.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yaz okulu sınavlarına katılan adaylar AÖF sınav sonuçları için araştırmalar yapıyorlardı. Söz konusu sınavın değerlendirilmesinin ardından AÖF yaz okulu sınav sonuçlarının erişime açılması bekleniyordu ve sonuçlar erişime açıldı. Bu başlık altından; 2021 AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı ve konuya yönelik detaylara ulaşabilirsiniz.

AÖF YAZ OKULU SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANDI!

AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı.

AÖF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Sınav değerlendirilirken, her testteki doğru cevaplarınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının dörtte biri düşürülerek puanınız hesaplanacaktır. Başarı notu alt sınır değeri 35'tir. Başarı notu alt sınırın altında olan öğrencilere FF harf notu verilir.

AÖF YAZ OKULU GEÇME NOTU KAÇ OLACAK?

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre; sınav değerlendirilirken, her testteki doğru cevaplarınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının dörtte biri düşürülerek puanınız hesaplanacaktır.

Başarı notu alt sınır değeri 35'tir. Başarı notu alt sınırın altında olan öğrencilere FF harf notu verilir.

AÖF KAYIT YENİLEME TARİHLERİ BELLİ OLDU

AÖF kayıt yenileme işlemleri 27 Eylül tarihinde başlayacak ve 8 Ekim'de sona erecek. Güz dönemi ara sınavı 27-28 Kasım'da, Güz dönemi dönem sonu sınavı ise 8-9 Ocak'ta yapılacak.

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AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı! Anadolu Üniversitesi 2021 AÖF sınav sonuçları sorgulama sayfası
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