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Giriş Tarihi: 15.9.2021 22:13 Son Güncelleme: 15.9.2021 22:18

Beşiktaş'ın yıldızı Miralem Pjanic'ten Borussia Dortmund yorumu: "Basit goller..."

Beşiktaş’ın yıldızı Miralem Pjanic’ten Borussia Dortmund yorumu: Basit goller...

Son dakika haberi... Beşiktaş'ın dünyaca ünlü yıldızı Miralem Pjanic, Borussia Dortmund maçında temsilcimizin tek golünün asistini yaptı. Maçtan sonra açıklamalarda bulunan Pjanic, Borussia Dortmund karşısında basit goller yediklerini söyledi. Pjanic'in açıklamaları şöyle...

Beşiktaş, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı ilk maçta Borussia Dortmund'a 2-1 mağlup oldu. Borussia Dortmund karşısında iyi bir oyun sergileyen siyah-beyazlılar, Haaland ve Bellingham'ın gollerine engel olamadı.

Bosna Hersek'li dünya yıldızı Miralem Pjanic, Borussia Dortmund karşısında attığı paslarla ve maçın sonunda yaptığı asistle Beşiktaş adına maçın yıldızlarından birisi oldu.

Mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan Pjanic, basit goller yediklerini belirtti.

İşte Pjanic'in açıklamaları...

"Zor bir maçtı. Dortmund, son 10 yıldır Şampiyonlar Ligi'nde var olan bir takım. Bu tarz maçları oynamayı bilen bir takıma karşı oynadık. İlk golden sonra biraz düştüğümüz doğru. İki golü basit bir şekilde yedik. Şampiyonlar Ligi'nde bu tarz durumlarda geri dönüşü yapmak çok zor."

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Beşiktaş'ın yıldızı Miralem Pjanic'ten Borussia Dortmund yorumu: "Basit goller..."
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