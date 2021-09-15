Beşiktaş'ın yıldızı Miralem Pjanic'ten Borussia Dortmund yorumu: "Basit goller..."

İşte Pjanic'in açıklamaları...

"Zor bir maçtı. Dortmund, son 10 yıldır Şampiyonlar Ligi'nde var olan bir takım. Bu tarz maçları oynamayı bilen bir takıma karşı oynadık. İlk golden sonra biraz düştüğümüz doğru. İki golü basit bir şekilde yedik. Şampiyonlar Ligi'nde bu tarz durumlarda geri dönüşü yapmak çok zor."