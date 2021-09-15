Beşiktaş'ın yıldızı Miralem Pjanic'ten Borussia Dortmund yorumu: "Basit goller..."

Beşiktaş, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı ilk maçta Borussia Dortmund'a 2-1 mağlup oldu. Borussia Dortmund karşısında iyi bir oyun sergileyen siyah-beyazlılar, Haaland ve Bellingham'ın gollerine engel olamadı.
Bosna Hersek'li dünya yıldızı Miralem Pjanic, Borussia Dortmund karşısında attığı paslarla ve maçın sonunda yaptığı asistle Beşiktaş adına maçın yıldızlarından birisi oldu.
Mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan Pjanic, basit goller yediklerini belirtti.
İşte Pjanic'in açıklamaları...
"Zor bir maçtı. Dortmund, son 10 yıldır Şampiyonlar Ligi'nde var olan bir takım. Bu tarz maçları oynamayı bilen bir takıma karşı oynadık. İlk golden sonra biraz düştüğümüz doğru. İki golü basit bir şekilde yedik. Şampiyonlar Ligi'nde bu tarz durumlarda geri dönüşü yapmak çok zor."