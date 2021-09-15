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Giriş Tarihi: 15.9.2021 08:33 Son Güncelleme: 15.9.2021 08:33

KYK yurt ücretleri ne kadar ve yurt depozitosu kaç TL? 2021-2022 KYK yurt ücreti fiyatları listesi: Yurt ücreti ne zaman ve nasıl ödenir?

KYK yurt ücretleri ne kadar ve yurt depozitosu kaç TL? 2021-2022 KYK yurt ücreti fiyatları listesi: Yurt ücreti ne zaman ve nasıl ödenir?

2021 KYK yurt ücreti üniversiteli gençlerin gündem konusu haline geldi. Üniversiteye yeni başlayan gençler ve ara sınıflar, “bu yıl KYK yurt ücretleri ne kadar, yurt depozitosu kaç TL?” diye araştırıyor. Öğrenciler, yurt ücreti ne zaman ve nasıl ödenir, ne zamana kadar ödenir diye de merak ediyor. Yurt fiyatları odanın büyüklüğüne ve özelliklerine göre değişiklik gösterirken, fiyat listesi KYK tarafından yayınlandı. İşte 2021 güncel KYK yurt fiyatları.

2021 yılında KYK yurt ücretleri ve depozitosu ne kadar oldu sorusu üniversitelilerin gündem konusu haline geldi. Yurt başvurularını gerçekleştiren öğrenciler, oda tipine göre değişiklik gösteren yurt fiyatları için yapılan açıklamaları takip ediyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı öğrenci yurtlarının aylık ücretleri Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından yayınlandı. İşte 2021 güncel KYK yurt fiyatları listesi.

YURT FİYATLARI BELLİ OLDU MU?

Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun resmi internet sitesinde yaptığı duyuruyla bu yıl yurtlara ödenecek rakam belli oldu. Yapılan açıklamada, yurtlar fiziksel özellikleri ve barınma durumuna göre 6 kategoriye ayrılıyor. Yurt ücretleri de bu kategorilere göre farklılık gösteriyor. İşte güncel yurt fiyatları.

KYK YURT ÜCRETLERİ NE KADAR?

1. TİP KYK YURTLARI

KYK YURT ÜCRETİ: 230

DEPOZİTO ÜCRETİ: 314

2. TİP KYK YURTLARI

KYK YURT ÜCRETİ: 250

DEPOZİTO ÜCRETİ: 342

3. TİP KYK YURTLARI

KYK YURT ÜCRETİ: 290

DEPOZİTO ÜCRETİ: 342

4. TİP KYK YURTLARI

KYK YURT ÜCRETİ: 325

DEPOZİTO ÜCRETİ: 444

5. TİP KYK YURTLARI

KYK YURT ÜCRETİ: 360

DEPOZİTO ÜCRETİ: 492

6. TİP KYK YURTLARI

KYK YURT ÜCRETİ: 390

DEPOZİTO ÜCRETİ: 533

KYK YURT DEPOZİTOSU KAÇ TL?

Yurt depozitosu, öğrencilerin aylık yurt ücretini aksatmaları ya da yurtta sebep olacakları zarara karşı ödenen ücrettir. Bu ücret yurt tipine göre 342 TL ile 533 TL arasında değişiklik göstermektedir.

KYK YURT ÜCRETLERİ NE ZAMANA KADAR ÖDENİR?

KYK yurt ücretleri aylık olarak tahsil ediliyor. Kayıtlarda kayıt gününün de ücret alınıyor. Kayıt sildirmelerde ise işlem gününden sonraki günlerin ücreti iade ediliyor. Yurt ücretleri en geç takip eden ayın 10'u saat 23.59'a kadar banka aracılığıyla ödenir.

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KYK yurt ücretleri ne kadar ve yurt depozitosu kaç TL? 2021-2022 KYK yurt ücreti fiyatları listesi: Yurt ücreti ne zaman ve nasıl ödenir?
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