Liverpool, Milan’a İstanbul’u hatırlattı! Geriden gelerek kazandılar...

Şampiyonlar Ligi B Grubu ilk maçında Liverpool, Milan'ı konuk etti. Karşılaşmayı 2-1 geriden gelerek kazanan Liverpool, ilk maçında 3 puan uzandı. İngiliz ekibine galibiyeti getiren golleri 9'da Arnold, 48'de Salah ve 69'da Henderson kaydetti. Liverpool'da Mohamed Salah, 14'te bir penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Milan'ın gollerini ise 42'de Ante Rebic ve 44'te Brahim Diaz attı.

Grubun diğer maçında ise Atletico Madrid ile Porto 0-0 berabere kaldı.

Liverpool, 2005'teki İstanbul finalinde Milan karşısında ilk yarıda 3-0 geriye düştüğü maçta skoru önce 3-3'e getirmişti sonra penaltılarda kupaya uzanmıştı.