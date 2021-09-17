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Giriş Tarihi: 17.9.2021 07:36 Son Güncelleme: 17.9.2021 07:36

Cuma mesajları ile Hayırlı Cumalar mesajı ve sözleri 2021: Kısa, Yeni ve Resimli Cuma mesajları seçenekleri 17 Eylül

Cuma mesajları ile Hayırlı Cumalar mesajı ve sözleri 2021: Kısa, Yeni ve Resimli Cuma mesajları seçenekleri 17 Eylül

Cumanız mübarek olsun... Müminlerin bayramı olan bir güne daha geldik. Bu değerli günün heyecanını sevdiklerine de ulaştırmak isteyenler, uzun, kısa, yeni ve resimli Cuma mesajları sözleri 2021 hakkında araştırmalarını yoğunlaştırdı. En güzel, dualı, hadisli ve resimli cuma mesajı sözleri ile Hayırlı Cumalar mesajı dilekleri tanıdıklara gönderilecek. 17 Eylül 2021'e özel, en yeni, kısa, uzun, farklı ve resimli Cuma mesajları sabah.com.tr'de yayınlandı. İşte, 2021 özel, farklı, ayetli, yeni ve resimli Cuma mesajı ile Hayırlı Cumalar mesajları sözleri seçenekleri

Hayırlı Cumalar... İslam alemi, bir cuma gününe daha erişmenin huzurunu paylaşıyor. Müminlerin bayramı olarak kabul gören Cuma günü, dinimiz için oldukça önemlidir. Bu değerli günde, eşe, dosta ve bütün tanıdıklara anlamlı, yeni ve resimli Cuma mesajı gönderilmektedir. Cuma mesajları göndererek onları unutmadığımızı ve hatırladığımızı tekrar tekrar belirtiyoruz. Öyle ki, resimli Cuma mesajları 2021 sözleri seçenekleri WhatsApp ya da diğer sosyal medya platformlarından da paylaşılıyor.

ANLAMLI, YENİ VE RESİMLİ CUMA MESAJI (17 EYLÜL 2021 )

Kısa, uzun ve farklı cuma mesajları da en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Bu güne özel, yeni, ayetli, dualı, gifli ve resimli cuma mesajları sabah.com.tr'de yayınlandı. İşte, sevdiklerinize Hayırlı Cumalar dileyebileceğiniz en güzel, anlamlı, kısa, yeni ve resimli Cuma mesajı seçenekleri

EN GÜZEL CUMA MESAJLARI 2021

Güzellikler içinizi aydınlatsın, yüzünüzden ve yüreğinizden tebessüm eksilmesin. Rabbim, sevdiği kullarından eylesin sizleri ve tabi ki bizleri. Hayırlı Cumalar dilerim.

Allah'tan bir dua gibi, Peygamber'den bir armağan gibi sevabınız bol olsun! Cumanız mübarek olsun.

Kalpler imanla, gönüller huzurla dolsun saadetler hepimizin olsun. Ne kurulan bağlar bozulsun, ne de dostlar unutulsun. Cumanız mübarek olsun.

UZUN, HADİSLİ, ANLAMLI VE YENİ CUMA MESAJLARI RESİMLİ

Ey Rabbim! Yalvarışım rahmetine güvenimden, her şey kudretinden, içimdeki kırık kalp Allah derken, rahmetini esirgeme üzerimizden. Amin! Hayırlı Cumalar dilerim.

"Ya Rab, kusurumuzu affet. Bizi Kendine kul kabul et. Emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl." Amin! Hayırlı Cumalar.

Allah'ım gecemizi sehere; seherimizi secdeye; secdemizi de sana ulaştır. Cumanız mübarek olsun.

FARKLI VE YENİ CUMA MESAJI SEÇENEKLERİ

Melekler daima duacınız olsun. Yüreğiniz ferah, ilhamınız bol olsun. Sevgili peygamberimiz, şefaatçimiz olsun. Cumamız mübarek olsun.

Ya Rab… Hesap günü amel defterlerimizi sağ tarafımızdan ver… Solumuzdan ve arkamızdan verip bizi mahcup eyleme. Amin! Hayırlı Cumalar.

CUMANIZ MÜBAREK OLSUN MESAJLARI

Önce yollar uzanır hakka yürümek için, tomurcuklar güller açar onu görmek için, dua eden biri var senin için. Sen de dua et ALLAH için. Cumanız mübarek olsun.

Allah'ım! Bana kendi sevgisini ve senin yanında sevgisi bana fayda verecek kimsenin sevgisini ver. Cumanız mübarek olsun.

Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (s.a.v) şefaati üzerimize olsun. Hayırlı Cumalar.

HAYIRLI CUMALAR MESAJLARI

Rabbim bu mübarek gün hürmetine günahlarımızı af buyursun. Bizlere esenlik versin. Selam ve dua ile… Hayırlı Cumalar.

Dünyada bir olan sende bin olsun, kainatta damla olan sende okyanus olsun. El açıp dua etiğin her şey bugün kabul olsun. Amin! Hayırlı Cumalar dilerim.

Ey benim güzel mevlam! Benim senden istediklerimi değil; senin bende görmek istediklerini yaşat bana. Hayırlı Cumalar!

HUZUR DOLU CUMA MESAJLARI

"O Rab ki, yeri sizin için bir döşek, göğü de (kubbemsi) bir tavan yaptı. Gökten su indirerek onunla, size besin olsun diye (yerden) çeşitli ürünler çıkardı. Artık bunu bile bile Allah'a şirk koşmayın. (Bakara -22.)" CUMA GÜNÜNÜZ BİN MUBAREK OLSUN.

Bizi yoktan var eden, varlığından haberdar eden, yaratıp imtihan eden, imtihan edip sabır veren Allah'ın müminlerini bağışlaması dileğiyle Cumanız Mübarek olsun!

RESİMLİ CUMA MESAJLARI

"Şüphesiz (bilsinler) ki O Allah, bizzat rızkı veren kuvvet ve kudret sahibidir. Hiç kuşkusuz o zulmedenlere de, (geçmiş) arkadaşlarının (azaptaki ) payı gibi bir pay vardır. Şimdi gelmesi için acele etmesinler. " (Zariyat ~58,59) Cuma Gününüz Bin Mübarek Olsun. Dua eder, Dua beklerim. Selamlar

Allah'ım Ezanla uyanan Abdestle kendine gelen Namazla huzura varıp Secde ile yaklaşan, Dua ile kulluğunu anlayan mü'min olmayı nasip eyle. Amin! Hayırlı Cumalar.

DUALI VE AYETLİ CUMA MESAJLARI

Allah'ım! Bana kendi sevgisini ve senin yanında sevgisi bana fayda verecek kimsenin sevgisini ver. Cumanız mübarek olsun.

Ya Rabbim! Sen anne babalarımızı ve tüm inananları sonsuz rahmetinle bağışla ve cumamızı hayırlı, nurlu ve bereketli eyle, Amin! Selam ve dua ile hayırlı cumalar.

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Cuma mesajları ile Hayırlı Cumalar mesajı ve sözleri 2021: Kısa, Yeni ve Resimli Cuma mesajları seçenekleri 17 Eylül
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