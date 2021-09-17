Hayırlı Cumalar... İslam alemi, bir cuma gününe daha erişmenin huzurunu paylaşıyor. Müminlerin bayramı olarak kabul gören Cuma günü, dinimiz için oldukça önemlidir. Bu değerli günde, eşe, dosta ve bütün tanıdıklara anlamlı, yeni ve resimli Cuma mesajı gönderilmektedir. Cuma mesajları göndererek onları unutmadığımızı ve hatırladığımızı tekrar tekrar belirtiyoruz. Öyle ki, resimli Cuma mesajları 2021 sözleri seçenekleri WhatsApp ya da diğer sosyal medya platformlarından da paylaşılıyor.

ANLAMLI, YENİ VE RESİMLİ CUMA MESAJI (17 EYLÜL 2021 )

Kısa, uzun ve farklı cuma mesajları da en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Bu güne özel, yeni, ayetli, dualı, gifli ve resimli cuma mesajları sabah.com.tr'de yayınlandı. İşte, sevdiklerinize Hayırlı Cumalar dileyebileceğiniz en güzel, anlamlı, kısa, yeni ve resimli Cuma mesajı seçenekleri