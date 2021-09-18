Galatasaray ve Fenerbahçe’den gelen 4 puan ilaç oldu

Türk futbolu için büyük önem ifade eden ülke puanı sıralamasında düşüşümüz devam ediyor. Bu hafta üç ekibimiz 4 puanla haftayı tamamlarken, 17. sıradaki yerimizi Çekya'ya bırakıp 18. sıraya düştük. Ensemizde ise Yunanistan yer alıyor. Yunanistan ekipleri PAOK ve Olimpiakos'un galibiyet ile kapattığı haftada Komşu ile aramızdaki puan farkı 0.250'ye inerken, Fenerbahçe'nin 30 Eylül"de evinde oynayacağı Olympiakos karşılaşmasının önemi de bir kat daha arttı.