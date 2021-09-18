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Giriş Tarihi: 18.9.2021 09:39 Son Güncelleme: 18.9.2021 09:39

KYK yurt ücretleri ne kadar ve nereye ödenir? KYK yurt ücreti ödemesi nasıl yapılır? 2021-2022 KYK yurt depozito ücret ödemesi nereden olur?

KYK yurt ücretleri ne kadar ve nereye ödenir? KYK yurt ücreti ödemesi nasıl yapılır? 2021-2022 KYK yurt depozito ücret ödemesi nereden olur?

Yurt ücreti ödeme linki için tıklayın! Üniversitelerin açılması ve yurt başvuru sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte öğrenciler yurt odalarına yerleşecek ve eğitim hayatına başlayacak. Bunun öncesinde pek çok aday “KYK yurt ücretleri nereden ödenir, KYK yurt ücreti ödemesi nasıl yapılır, nereye yatırılır?” diye araştırıyor. Ayrıca KYK yurt fiyatları ne kadar ve kaç TL gibi sorular da gündeme geliyor. 2021-2022 KYK yurt depozito ücret ödemesi yapma ekranı, yöntemleri ve borç sorgulama ekranı!

KYK yurt ücretleri ne kadar, nasıl ödenir gibi sorular üniversiteye yeni başlayan öğrencilerin gündemine yer alıyor. Okullarının bulunduğu şehirdeki devlet yurtlarında kalmaya hazırlanan öğrenciler, KYK yurt ücreti ödemesi nasıl yapılır, nereden ödenir, internetten nasıl ödenir diye merak ediyor. Ayrıca oda fiyatları da merak edilenler arasında yer alıyor. İşte 2021-2022 KYK yurt ücreti ve depozito ücreti ödemesi yapma yöntemleri!

KYK YURT DEPOZİTOSU KAÇ TL?

Yurt depozitosu, öğrencilerin aylık yurt ücretini aksatmaları ya da yurtta sebep olacakları zarara karşı ödenen ücrettir. Bu ücret yurt tipine göre 342 TL ile 533 TL arasında değişiklik göstermektedir.

KYK YURT ÜCRETLERİ NE KADAR?

1. TİP KYK YURTLARI

KYK YURT ÜCRETİ: 230

DEPOZİTO ÜCRETİ: 314

2. TİP KYK YURTLARI

KYK YURT ÜCRETİ: 250

DEPOZİTO ÜCRETİ: 342

3. TİP KYK YURTLARI

KYK YURT ÜCRETİ: 290

DEPOZİTO ÜCRETİ: 342

4. TİP KYK YURTLARI

KYK YURT ÜCRETİ: 325

DEPOZİTO ÜCRETİ: 444

5. TİP KYK YURTLARI

KYK YURT ÜCRETİ: 360

DEPOZİTO ÜCRETİ: 492

6. TİP KYK YURTLARI

KYK YURT ÜCRETİ: 390

DEPOZİTO ÜCRETİ: 533

KYK YURT ÜCRETLERİ NASIL YATIRILIR?

ATM'den KYK yurt ücreti ödemesi için Ödeme İşlemleri – Yurtkur Ödemeleri – KYK yurt tahsilatları – Aylık yurt ödemeleri – Yurt ücreti ödemeleri aşamaları takip edilerek ödeme işlemi gerçekleştirilir.

KYK YURT ÜCRETİ İNTERNETTEN NASIL ÖDENİR?

Yurt ücretleri Ziraat Bankası mobil uygulamasından ya da ATM'den yatırılabildiği gibi Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nün internet sitesi üzerinden de yatırılabilmektedir. Ödeme ekranı için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

KYK YURT ÜCRETİ ÖDEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

YURT ÜCRETLERİ NE ZAMAN YATIRILIR?

KYK yurt ücretleri aylık olarak tahsil ediliyor. Kayıtlarda kayıt gününün de ücreti alınıyor. Kayıt sildirmelerde ise işlem gününden sonraki günlerin ücreti iade ediliyor. Yurt ücretleri en geç takip eden ayın onu saat 23.59'a kadar banka aracılığıyla ödenebiliyor.

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KYK yurt ücretleri ne kadar ve nereye ödenir? KYK yurt ücreti ödemesi nasıl yapılır? 2021-2022 KYK yurt depozito ücret ödemesi nereden olur?
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