KYK yurt ücretleri ne kadar, nasıl ödenir gibi sorular üniversiteye yeni başlayan öğrencilerin gündemine yer alıyor. Okullarının bulunduğu şehirdeki devlet yurtlarında kalmaya hazırlanan öğrenciler, KYK yurt ücreti ödemesi nasıl yapılır, nereden ödenir, internetten nasıl ödenir diye merak ediyor. Ayrıca oda fiyatları da merak edilenler arasında yer alıyor. İşte 2021-2022 KYK yurt ücreti ve depozito ücreti ödemesi yapma yöntemleri!

KYK YURT DEPOZİTOSU KAÇ TL?

Yurt depozitosu, öğrencilerin aylık yurt ücretini aksatmaları ya da yurtta sebep olacakları zarara karşı ödenen ücrettir. Bu ücret yurt tipine göre 342 TL ile 533 TL arasında değişiklik göstermektedir.