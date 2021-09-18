KYK yurt ücretleri ne kadar, nasıl ödenir gibi sorular üniversiteye yeni başlayan öğrencilerin gündemine yer alıyor. Okullarının bulunduğu şehirdeki devlet yurtlarında kalmaya hazırlanan öğrenciler, KYK yurt ücreti ödemesi nasıl yapılır, nereden ödenir, internetten nasıl ödenir diye merak ediyor. Ayrıca oda fiyatları da merak edilenler arasında yer alıyor. İşte 2021-2022 KYK yurt ücreti ve depozito ücreti ödemesi yapma yöntemleri!
KYK YURT DEPOZİTOSU KAÇ TL?
Yurt depozitosu, öğrencilerin aylık yurt ücretini aksatmaları ya da yurtta sebep olacakları zarara karşı ödenen ücrettir. Bu ücret yurt tipine göre 342 TL ile 533 TL arasında değişiklik göstermektedir.
KYK YURT ÜCRETLERİ NE KADAR?
1. TİP KYK YURTLARI
KYK YURT ÜCRETİ: 230
DEPOZİTO ÜCRETİ: 314
2. TİP KYK YURTLARI
KYK YURT ÜCRETİ: 250
DEPOZİTO ÜCRETİ: 342
3. TİP KYK YURTLARI
KYK YURT ÜCRETİ: 290
DEPOZİTO ÜCRETİ: 342
4. TİP KYK YURTLARI
KYK YURT ÜCRETİ: 325
DEPOZİTO ÜCRETİ: 444
5. TİP KYK YURTLARI
KYK YURT ÜCRETİ: 360
DEPOZİTO ÜCRETİ: 492
6. TİP KYK YURTLARI
KYK YURT ÜCRETİ: 390
DEPOZİTO ÜCRETİ: 533
KYK YURT ÜCRETLERİ NASIL YATIRILIR?
ATM'den KYK yurt ücreti ödemesi için Ödeme İşlemleri – Yurtkur Ödemeleri – KYK yurt tahsilatları – Aylık yurt ödemeleri – Yurt ücreti ödemeleri aşamaları takip edilerek ödeme işlemi gerçekleştirilir.
KYK YURT ÜCRETİ İNTERNETTEN NASIL ÖDENİR?
Yurt ücretleri Ziraat Bankası mobil uygulamasından ya da ATM'den yatırılabildiği gibi Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nün internet sitesi üzerinden de yatırılabilmektedir. Ödeme ekranı için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.
YURT ÜCRETLERİ NE ZAMAN YATIRILIR?
KYK yurt ücretleri aylık olarak tahsil ediliyor. Kayıtlarda kayıt gününün de ücreti alınıyor. Kayıt sildirmelerde ise işlem gününden sonraki günlerin ücreti iade ediliyor. Yurt ücretleri en geç takip eden ayın onu saat 23.59'a kadar banka aracılığıyla ödenebiliyor.