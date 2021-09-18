Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! Milli Piyango İdaresi ile 17 Eylül On Numara sonuçları - MPİ bilet sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 18.9.2021 09:43 Son Güncelleme: 18.9.2021 09:43

On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! Milli Piyango İdaresi ile 17 Eylül On Numara sonuçları - MPİ bilet sorgulama ekranı

On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! Milli Piyango İdaresi ile 17 Eylül On Numara sonuçları - MPİ bilet sorgulama ekranı

On numara çekiliş sonuçları için gözler MPİ'den gelecek son dakika açıklaması geldi.17 Eylül tarihli çekiliş için geri sayım sürerken şans oyunu severler "Milli Piyango ile On numara çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?" sorularını gündeme taşıdı. Çekilişin haftanın iki günü Sisal Şans tarafından düzenlendiği biliniyor. İşte 17 Eylül On numara sonuçları ve bilet sorgulama ekranı...

Her hafta Pazartesi ve Cuma günleri gerçekleştirilen On Numara çekiliş sonuçları dün akşam saatleriyle beraber gündemdeki yerini aldı. Noter huzurunda gerçekleştirilen ve canlı yayında açıklanan sonuçlar ile birlikte kazandıran numaralar bu şans oyununu oynayan vatandaşlar tarafıdnan merak ediliyor. Beklenen büyük ikramiyenin 216 bin 805 TL olduğu çekiliş için Milli Piyango Online ile 17 Eylül Cuma On Numara çekiliş sonuçlarına ve bilet sorgulama ekranına bu başlık altından ulaşabilirsiniz. İşte On numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı...

ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI (17 Eylül 2021)

Heyecanla beklenen şans oyununda çekiliş saat 20:00'da başladı. Bilet sorgulama işlemini aşağıda yer alan linklere tıklayarak yapabilirsiniz...

ON NUMARA BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

ON NUMARA CANLI ÇEKİLİŞ | TIKLAYINIZ


ON NUMARA NASIL OYNANIR - KURALLARI NELERDİR?

  • Yenilenen Şans Topunun kuralları ise aşağıdaki gibi ;
  • Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.
  • Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
  • Tek kolon ücreti 2 TL'dir.



SEN SEÇ!

  • Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolü üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılar'dan da oluşturabilirsin.
  • Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur...

SİSTEM OYUNU!

  • Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10'dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.

ÇOKLU ÇEKİLİŞ!

  • Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

İPTAL

  • Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

  • On Numara haftada 1 gün çekilir: Pazartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.
  • Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! Milli Piyango İdaresi ile 17 Eylül On Numara sonuçları - MPİ bilet sorgulama ekranı
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