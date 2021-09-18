Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Yarınki ALES sınavı saat kaçta başlıyor ve bitiyor? 2021 ALES/2 kaç dakika sürecek, sınav giriş belgesi sorgulama nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 18.9.2021 21:28

Yarınki ALES sınavı saat kaçta başlıyor ve bitiyor? 2021 ALES/2 kaç dakika sürecek, sınav giriş belgesi sorgulama nasıl yapılır?

Yarınki ALES sınavı saat kaçta başlıyor ve bitiyor? 2021 ALES/2 kaç dakika sürecek, sınav giriş belgesi sorgulama nasıl yapılır?

ALES sınav giriş belgesi ve yerleri, sınav süresi gibi birçok detay için sorgulama işlemleri bugün de ÖSYM AİS ekranı üzerinden devam ediyor. Akademik kariyer hayali kuran vatandaşların ter dökeceği sınav bu yıl ikinci kez 81 ilde düzenlenirken öte yandan adaylar sınavla ilgili olarak “Yarınki ALES sınavı saat kaçta başlıyor ve bitiyor, kaç dakika sürecek?" sorularına yanıt aramaya başladı. Öte yandan sınava katılacak adayların saat 10.00’a kadar binaya giriş yapması gerekiyor. Peki, ALES sınavı saat kaçta başlıyor ve bitiyor, kaç dakika sürecek? İşte tüm detaylar...

Her sene Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafınca gerçekleştirilmekte olan ALES sınavı bu yıl ikinci kez 19 Eylül yani yarın gerçekleşiyor. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ÖSYM'nin yayımladığı takvime göre; yarın gerçekleştirilirken öte yandan binlerce aday bugün ALES sınav giriş belgesi ve sınav yerleri sorgulama ekranından belgelerini temin ediyor. Öte yandan "ALES sınavı saat kaçta başlıyor ve bitiyor, kaç dakika sürecek?" sorusu bugün yanıt arayan sorular arasında yer alıyor. İşte merak edilen tüm bu detaylar...

ALES sınav yerleri ve giriş belgesi sorgulama! ÖSYM ile ertelenen ALES/2 sınav giriş yerleri

BİNLERCE ADAY İÇİN HEYECAN DORUKTA!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 2021 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2021-ALES/2) 81 ildeki 90 merkezde yarın yapılacak.

SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK, KAÇTA BİTECEK?

Saat 10.15'te başlayacak ALES/2'de adaylara 100 sorudan oluşan sayısal ve sözel testler uygulanacak ve 150 dakika süre verilecek.

Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

ÖSYM, Kovid-19 salgınına karşı 2021-ALES/2 öncesinde tedbir aldı. Bu kapsamda, sınav binalarının detaylı temizliği yapılacak.

Adaylara sınav binası girişlerinde görevliler tarafından maske ve dezenfektan dağıtılacak.

İşte, ALES/2 sınav giriş belgesi sorgulama ekranı;

ALES SINAV GİRİŞ YERLERİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

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İsteyen adaylar, dezenfektanlarını yanlarında getirebilecek. Sınav görevlilerine de maske ve dezenfektanla lateks eldiven verilecek. Adaylar ve görevliler, kendi maske ve/veya siperlikleri ile de sınava gelebilecek.

Kovid-19 durumu olan adaylar, sınav merkezlerinde hazırlanan ayrı salonlarda sınava alınacak. Sınav görevlileri ve adayların Kovid-19 durumları, HES kodları aracılığıyla takip edilecek.

Yarınki ALES sınavı saat kaçta başlıyor ve bitiyor? ALES sınav giriş belgesi nasıl, nereden alınır?Okul bahçelerindeki yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için adaylar ve sınav görevlileri dışında hiç kimse okul bahçelerine alınmayacak. Adaylar, sınav binalarına girişte ve sınav bitiminde binadan çıkışta, sosyal mesafenin korunması için sınav görevlileri tarafından yönlendirilecek.

Öte yandan, sınav günü nüfus cüzdanını kaybedenlere geçici kimlik belgesi vermek için açık tutulacak nüfus müdürlükleri de ÖSYM'nin internet sitesinden duyuruldu.

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Yarınki ALES sınavı saat kaçta başlıyor ve bitiyor? 2021 ALES/2 kaç dakika sürecek, sınav giriş belgesi sorgulama nasıl yapılır?
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