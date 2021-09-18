Yarınki ALES sınavı saat kaçta başlıyor ve bitiyor? 2021 ALES/2 kaç dakika sürecek, sınav giriş belgesi sorgulama nasıl yapılır?

İsteyen adaylar, dezenfektanlarını yanlarında getirebilecek. Sınav görevlilerine de maske ve dezenfektanla lateks eldiven verilecek. Adaylar ve görevliler, kendi maske ve/veya siperlikleri ile de sınava gelebilecek.

Kovid-19 durumu olan adaylar, sınav merkezlerinde hazırlanan ayrı salonlarda sınava alınacak. Sınav görevlileri ve adayların Kovid-19 durumları, HES kodları aracılığıyla takip edilecek.