Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri ALES ne zaman ve kaç dakika sürecek? 2021 ALES saat kaçta başlayacak ve bitecek? ALES/2 sınav giriş belgesi sorgulama sayfası
Giriş Tarihi: 19.9.2021 08:23 Son Güncelleme: 19.9.2021 08:23

ALES ne zaman ve kaç dakika sürecek? 2021 ALES saat kaçta başlayacak ve bitecek? ALES/2 sınav giriş belgesi sorgulama sayfası

ALES ne zaman ve kaç dakika sürecek? 2021 ALES saat kaçta başlayacak ve bitecek? ALES/2 sınav giriş belgesi sorgulama sayfası

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı, ÖSYM tarafından düzenlenecek. Yayınlanan takvime göre; ALES/2 sınav tarihi, saati, sınav yerleri belli olurken sınava katılım gösterecek olan adaylar; “ALES ne zaman ve kaç dakika sürecek? 2021 ALES saat kaçta başlayacak ve bitecek, ALES/2 sınav giriş belgesi nasıl alınır?” gibi sorulara yanıt arıyor. Adaylara 100 sorudan oluşan sayısal ve sözel testler uygulanacak olup Covid-19 salgınına karşı sınav öncesi tedbirlerin alındığı da belirtildi. İşte ALES sınavı tarihi, saati, sınav süresi ve sınav giriş belgesi hakkında bilgiler.

Her yıl ÖSYM tarafından belirtilen tarihlerde düzenlenen ALES sınavının ikincisi bugün 19 Eylül 2021 tarihinde gerçekleştirilecek. Akademik kariyer hedefleyen adayların katılım göstereceği sınav için araştırmalar sabah saatleri itibarıyla başlamış olup "ALES saat kaçta başlıyor ve bitiyor? ALES sınav giriş belgesi nasıl alınır, sınav süresi ne kadar?" gibi soruların yanıtları da adayların gündeminde yer alıyor. İşte ALES/2 sınavı hakkında ayrıntılı bilgiler.

BİNLERCE ADAY İÇİN HEYECAN DORUKTA!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 2021 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2021-ALES/2) 81 ildeki 90 merkezde yarın yapılacak.

SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK, KAÇTA BİTECEK?

Saat 10.15'te başlayacak ALES/2'de adaylara 100 sorudan oluşan sayısal ve sözel testler uygulanacak ve 150 dakika süre verilecek.

Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

ÖSYM, Kovid-19 salgınına karşı 2021-ALES/2 öncesinde tedbir aldı. Bu kapsamda, sınav binalarının detaylı temizliği yapılacak.

Adaylara sınav binası girişlerinde görevliler tarafından maske ve dezenfektan dağıtılacak.

İşte, ALES/2 sınav giriş belgesi sorgulama ekranı;

ALES SINAV GİRİŞ YERLERİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

İsteyen adaylar, dezenfektanlarını yanlarında getirebilecek. Sınav görevlilerine de maske ve dezenfektanla lateks eldiven verilecek. Adaylar ve görevliler, kendi maske ve/veya siperlikleri ile de sınava gelebilecek.

Kovid-19 durumu olan adaylar, sınav merkezlerinde hazırlanan ayrı salonlarda sınava alınacak. Sınav görevlileri ve adayların Kovid-19 durumları, HES kodları aracılığıyla takip edilecek.

Okul bahçelerindeki yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için adaylar ve sınav görevlileri dışında hiç kimse okul bahçelerine alınmayacak. Adaylar, sınav binalarına girişte ve sınav bitiminde binadan çıkışta, sosyal mesafenin korunması için sınav görevlileri tarafından yönlendirilecek.

Öte yandan, sınav günü nüfus cüzdanını kaybedenlere geçici kimlik belgesi vermek için açık tutulacak nüfus müdürlükleri de ÖSYM'nin internet sitesinden duyuruldu.

EN ÇOK OKUNANLAR

Altın fiyatları için 2021 sonu tahmini geldi! Altın ne kadar olacak? İslam Memiş’ten çarpıcı altın yorumu
SON DAKİKA: Meteoroloji uyarmıştı: İstanbul'da ağaçlar devrildi, çatılar uçtu...
Buralarda çalışanlar para basıyor! Geleceğin meslekleri araştırılıyor: En yüksek maaşlı meslekler bu şirketlerde
Masterchef dokunulmazlık oyununu kim ve hangi takım kazandı, dokunulmazlığı kim aldı? 18 Eylül Cumartesi Masterchef'te eleme adayları kimlere oldu?
Son dakika: Fenerbahçe'nin yeni yıldızına övgü: Bu sene onu konuşuruz
Son dakika: Lionel Messi’nin PSG’den kazanacağı ücret sızdırıldı! Sonraki adresi...
Okullar kapanacak mı, yüz yüze eğitim devam edecek mi? 2021 2022 Okullar tekrar kapanır mı? Milli Eğitim Bakanı Özer'den flaş açıklama
GSB kura sonuçları isim listesi açıklandı! 2021 Gençlik ve Spor Bakanlığı GSB işçi alımı kura çekimi sonuçları sorgulama sayfası!
Son dakika: Beşiktaş ikinci yarıda açıldı! Antalyaspor karşısında 2-0’dan müthiş geri dönüş…
YKS ek tercihleri ne zaman yapılacak ve başvuru ücreti ne kadar? ÖSYM YKS ek tercih kılavuzu 2021: 140 puan alanlar ne zaman ek tercih yapacak?
ARKADAŞINA GÖNDER
ALES ne zaman ve kaç dakika sürecek? 2021 ALES saat kaçta başlayacak ve bitecek? ALES/2 sınav giriş belgesi sorgulama sayfası
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA