Şölen başladı

Dünya Mas Güreşi Şampiyonası’nın ilk günü büyük ilgi gördü. 12 ülkeden 150 sporcunun katıldığı organizasyonda yapılan müsabakalar sporseverlerin beğenisini topladı. Çocuklar da kendileri için kurulan alanlarda gönüllerince bir gün geçirdi
Dünya Etnospor Konfederasyonu'nun (DEK) ev sahipliğinde Dünya Mas Güreşi Federasyonu tarafından gerçekleştirilen 2021 Dünya Mas Güreşi Kupası'nın ikinci ayağı İstanbul'da başladı. Bugün sona erecek şampiyonada, 9 erkek ve 5kadın kategorisi olmak üzere toplamda14 kategoride müsabakalar yapılıyor. 12 ülkeden 150 sporcunun katıldığı organizasyonda ilk gün 30'u erkek, 18'i kadın toplam 48 sporcu yarıştı.
KAZANCI TEŞEKKÜR ETTİ
Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkan Vekili ve Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı Hakan Kazancı, ana hedeflerinin geleneksel sporları korumak ve yaygınlaştırmak olduğunu söyledi. Geleneksel sporların unutulması ve kaybolmasını önlemek için festival, konferans, seminer ve farklıbirçok faaliyet yürüttüklerini ifade eden Kazancı, organizasyonakatkısı olanlara da teşekkür etti.
TÜRKİYE'DE YAYGINLAŞIYOR
Kazancı şöyle devam etti: "Bugüne kadar Etnospor KültürFestivalleri'nde ve yine Etnospor okul etkinliklerinde mas güreşsporuna da yer verdik. Bu spor dalının Türkiye'de yaygınlaşmasınakatkı sağlamaya çalıştık. Şimdi de İstanbul'da bu şampiyonayaev sahipliği yapıyoruz. Bundan dolayı çok mutluyuz."
ÇOCUKLAR ÇOK EĞLENDİ
Müsabakaların yanı çocuklar için de özel alanlarda birçok etkinlik ücretsiz olarak düzenlendi. Başta okçuluk olmak üzere oksavaşları,binicilik,mangala ve gelenekselçocukoyunları büyük ilgi gördü.