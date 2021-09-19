Son dakika: Lionel Messi’den Pochettino’ya olay tepki! Oyundan çıkarken...

Son dakika… Yaklaşık 20 yıl süren Barcelona ve Lionel Messi birlikteliği bu yaz itibarıyla sona erdi. Efsanesi olduğu takımdan gözyaşlarıyla ayrılan Arjantinli yıldız, Fransız devi PSG'ye imza attı.
Paris Saint-Germain'de görkemli bir imza töreniyle duyurulan Lionel Messi, yeni takımında kısa süre içerisinde ilk 11'de yer almaya başladı.
Ligue 1 ve Şampiyonlar Ligi'nde PSG formasıyla sahne alan Arjantinli yıldız, henüz skor katkısı yapabilmiş değil.
Fransa Ligue 1'in 6. haftasında oynanan Lyon ile karşılaşan PSG, güçlü rakibi karşısında zorluk çekti.
Maçın ilk yarısı 0-0 sona ererken, ikinci yarıda konuk ekip golü buldu ve PSG karşısında 1-0 öne geçti.
Lyon'un golüne karşılık Neymar'dan geldi. Ceza sahası içerisinde düşürülen Neymar, penaltı kazandı ve penaltı atışında golü buldu.
MESSİ VE POCHETTİNO GERGİNLİĞİ
Mücadele PSG'nin 2-1'lik üstünlüğüyle sona ererken maçın en çok konuşulan olayı Lionel Messi ve PSG hocası Mauricio Pochettino arasında yaşananlar oldu.
Mücadele 1-1 devam ederken 76. dakikada oyundan alınan Lionel Messi'nin yerine Achraf Hakimi oyuna dahil oldu.
Yedek kulübesine doğru yürüdüğü sırada yüz ifadesinde şaşkınlığını gizleyemeyen Messi, Pochettino'ya tepki gösterdi.
Kendisini tebrik etmek için elini uzatan Pochettino'nun yüzüne şaşkın bir bakış atan Messi, direkt olarak soyunma odasına gitti.
Soyunma odasına gittikten kısa bir süre sonra geri dönen Lionel Messi, yedek kulübesinde takım arkadaşlarının yanına geçti.
Arjantinli süper yıldızın bu anları sosyal medyada gündem olurken Pochettino ve Messi krizinin büyüyeceği şeklinde yorumlar yapıldı.
Paris Saint-Germain, maçın son dakikalarında Icardi'nin golüyle maçtan 2-1 galip ayrıldı.