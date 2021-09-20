Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri EDHO ne zaman başlayacak, yeni bölüm fragmanı geldi mi? ATV Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz EDHO yeni sezon tarihi için geri sayım
Giriş Tarihi: 20.9.2021 10:49 Son Güncelleme: 22.9.2021 09:06

EDHO ne zaman başlayacak, yeni bölüm fragmanı geldi mi? ATV Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz EDHO yeni sezon tarihi için geri sayım

EDHO ne zaman başlayacak, yeni bölüm fragmanı geldi mi? ATV Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz EDHO yeni sezon tarihi için geri sayım

ATV ekranlarının uzun soluklu dizisi EDHO yeni sezon yayın günü için geri sayım başladı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 7.sezonu için hazırlıklar sürüyor. Eylül ayının gelmesiyle beraber pek çok dizi yeni sezon bölümleriyle ekrana döndü. Yapım henüz merakla beklenen o fragmanını yayınlamadı. Peki EDHO ne zaman başlayacak, yeni bölüm hangi gün? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon ne zaman?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm merakla bekleniyor. Oktay Kaynarca, Yunus Emre Yıldırımer, Ozan Akbaba'nın başrollerini paylaştığı EDHO'nun yeni sezon yayın tarihi araştırılırken fragmanda gelmedi. Salı günleri ekranda olan dizinin 21 Eylül ya da 28 Eylül tarihlerinde yeniden ekranlarda olması beklentiler arasında yer alıyor. Peki EDHO ne zaman başlayacak, yeni bölüm hangi gün? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon ne zaman? İşte yanıtı…

EDHO NE ZAMAN?

EDHO yeni bölüm yayın tarihi henüz netlik kazanmadı.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Atv ekranlarının sevilen tarihi dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın sezon finali vermesinin üzerinden yaklaşık olarak 3 ay geçti. Şimdi ise gözler yeni sezona çevrildi.

Dizinin oyuncuları yeni bölümler için sete çıkarken dizinin yeni sezonuna Eylül ayının son haftası gibi ekranlara geri dönmesi öngörülüyor.

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EDHO ne zaman başlayacak, yeni bölüm fragmanı geldi mi? ATV Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz EDHO yeni sezon tarihi için geri sayım
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