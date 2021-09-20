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Giriş Tarihi: 20.9.2021 09:57 Son Güncelleme: 20.9.2021 10:08

Igor Tudor, ilk maçında Jose Mourinho'ya ilk mağlubiyetini yaşattı!

Igor Tudor, ilk maçında Jose Mourinho’ya ilk mağlubiyetini yaşattı!

İtalya Serie A'nın 4. haftasında Galatasaray'ın eski teknik direktörlerinden Igor Tudor, Hellas Verona'nın başında çıktığı ilk maçta Jose Mourinho'lu Roma'yı 3-2 mağlup etti. Mourinho'nun ekibi, bu sezonki ilk mağlubiyetini aldı.

İtalya Serie A'nın 4. haftasında Igor Tudor, Hellas Verona'nın başında çıktığı ilk maçta, Jose Mourinho'lu Roma'yı konuk etti. Karşılaşmayı 3-2 kazanan ev sahibi ekip, bu sezonki ilk galibiyetini aldı.

Serie A ve Konferans Ligi'nde çıktığı 6 maçı da kazanan Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho bu sezonki ilk mağlubiyetini yaşadı.

Hellas Verona'ya galibiyeti getiren golleri 49'da Antonin Barak, 54'de Gianluca Caprari ve 63'te Davide Faraoni kaydetti.

Roma'nın gollerini ise 36'da Lorenzo Pellegrini ve 58'de Ivan Ilic kendi kalesine attı.

Bu sonuçla ligdeki ilk galibiyetini alan Hellas Verona, 3 puana yükseldi. İlk mağlubiyetini alan Roma ise 9 puanda kaldı.

Igor Tudor, 2016/17 ile 2017/18 sezonları arasında Galatasaray'ı çalıştırmıştı.

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Igor Tudor, ilk maçında Jose Mourinho'ya ilk mağlubiyetini yaşattı!
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