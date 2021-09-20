Igor Tudor, ilk maçında Jose Mourinho’ya ilk mağlubiyetini yaşattı!

İtalya Serie A'nın 4. haftasında Igor Tudor, Hellas Verona'nın başında çıktığı ilk maçta, Jose Mourinho'lu Roma'yı konuk etti. Karşılaşmayı 3-2 kazanan ev sahibi ekip, bu sezonki ilk galibiyetini aldı.
Serie A ve Konferans Ligi'nde çıktığı 6 maçı da kazanan Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho bu sezonki ilk mağlubiyetini yaşadı.
Hellas Verona'ya galibiyeti getiren golleri 49'da Antonin Barak, 54'de Gianluca Caprari ve 63'te Davide Faraoni kaydetti.
Bu sonuçla ligdeki ilk galibiyetini alan Hellas Verona, 3 puana yükseldi. İlk mağlubiyetini alan Roma ise 9 puanda kaldı.
Igor Tudor, 2016/17 ile 2017/18 sezonları arasında Galatasaray'ı çalıştırmıştı.